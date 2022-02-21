Примерочная, постамат и кофе на вынос: добро пожаловать в новые офисы Сбера в Тюмени

Новые офисы Сбера — это пространство, объединяющее лучшие практики онлайн и офлайн форматов работы с клиентом. Мы предусмотрели всё для комфортного и максимально полезного времяпрепровождения клиентов в офисе. Благодаря расширенному функционалу сотрудники предоставляют не только стандартные банковские услуги. Теперь они помогают осваивать умные устройства, отправлять посылки, оформлять заказы в СберМегаМаркете, Сбермаркете или Самокате. Также они подключают к сервису «СберЗдоровье», чтобы клиенты могли получать телемедицинскую консультацию. Еще одно новшество — это удобная форма одежды. Мы ушли от официальных костюмов и перешли на демократичные футболки, джинсы и кеды. До конца года ещё шесть таких офисов откроется на территории обслуживания нашего отделения.