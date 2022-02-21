Команда из 80 человек представит Тюменскую область на Дельфийских играх

С 22 по 27 апреля в Красноярском крае будут проводиться Дельфийские игры России. Тюменскую область будет представлять сформированная команда из 80 молодых людей. Кроме творческих номинаций, участники из региона выступят в номинации «Эпидемиология и биоинформатика», сообщили в областном департаменте культуры.

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