Команда из 80 человек представит Тюменскую область на Дельфийских играх

«В 2021 году Тюменская область вошла в топ-5 национального Дельфийского рейтинга. Как показывает практика, используемый в регионе механизм отбора участников эффективен. Верим, что наши ребята в Красноярском крае покажут достойные результаты», — рассказала Елена Майер, директор департамента культуры.
Отборочный тур на XXI молодежные Дельфийские игры проводился в Тюмени в январе. Всего удачу попытали 435 человек, 80 из них отправятся в Красноярский край, чтобы представить область. Большая часть заявок поступило в номинации «Цирковое искусство».
Молодежь из Тюмени, Ишима, Тобольска и Тюменского района примет участие в номинациях «Народное пение», «Цирковое искусство», «Эпидемиология и биоинформатика». Также тюменцы покажут игру на музыкальных инструментах, художественные ремесла, кулинарное мастерство, дизайн одежды, защита персональных данных — всего 15 номинаций.
В прошлом году Дельфийская сборная Тюменской области выступала в Пермском крае. Там ребята получили 3 золотые и 5 бронзовых медалей, 8 специальных дипломов. Кроме того, тюменская команда впервые вошла в состав национальной сборной России на Дельфийские игры государств — участников СНГ.