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Команда из 80 человек представит Тюменскую область на Дельфийских играх

21 февраля 08:36
Фото: Дмитрий Сиялов
С 22 по 27 апреля в Красноярском крае будут проводиться Дельфийские игры России. Тюменскую область будет представлять сформированная команда из 80 молодых людей. Кроме творческих номинаций, участники из региона выступят в номинации «Эпидемиология и биоинформатика», сообщили в областном департаменте культуры.
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Тюмень

«В 2021 году Тюменская область вошла в топ-5 национального Дельфийского рейтинга. Как показывает практика, используемый в регионе механизм отбора участников эффективен. Верим, что наши ребята в Красноярском крае покажут достойные результаты», — рассказала Елена Майер, директор департамента культуры.

Отборочный тур на XXI молодежные Дельфийские игры проводился в Тюмени в январе. Всего удачу попытали 435 человек, 80 из них отправятся в Красноярский край, чтобы представить область. Большая часть заявок поступило в номинации «Цирковое искусство».

Тюменская область вошла в тройку сильнейших Дельфийского рейтинга
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Молодежь из Тюмени, Ишима, Тобольска и Тюменского района примет участие в номинациях «Народное пение», «Цирковое искусство», «Эпидемиология и биоинформатика». Также тюменцы покажут игру на музыкальных инструментах, художественные ремесла, кулинарное мастерство, дизайн одежды, защита персональных данных — всего 15 номинаций.

В прошлом году Дельфийская сборная Тюменской области выступала в Пермском крае. Там ребята получили 3 золотые и 5 бронзовых медалей, 8 специальных дипломов. Кроме того, тюменская команда впервые вошла в состав национальной сборной России на Дельфийские игры государств — участников СНГ.

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