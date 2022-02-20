471 ребенок заболел коронавирусом в Тюменской области

Хотя рост новых случаев среди детей и подростков составил почти 19% в сравнении с прошлым днем, общая цифра остается стабильной на протяжении многих дней второй половины февраля — 2374 человека.
По подсчетам оперштаба, на лечении в Тюмени еще остаются 37 тысяч человек (из них 35 пациентов под аппаратами искусственной вентиляции легких), но значительно — почти в три раза — сократилось число тестирований на ковид.
Из коечного фонда свободно 14%, число коек не изменилось, около 2,5 тысяч.
Всего в регионе с начала пандемии переболели 150 тысяч человек.
Напомним, что власти Тюменской области одобрили возобновление школьных занятий с 21 февраля, также в аудитории вернутся студенты местных вузов.