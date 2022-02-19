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В Тобольске отремонтируют тюремный замок

19 февраля 08:18
Фото: admtyumen.ru
Больничный корпус, входящий в состав «Тюремного замка» в Тобольске будет отреставрирован. Сейчас власти выбирают подрядчика на корректировку проекта.
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Тюмень

Тюменское музейно-просветительское объединение в понедельник огласит победителя тендера по корректировке проектных документов на ремонт больничного корпуса в Тобольске. Объект входит в состав федерального культурного объекта «Тюремный замок». Начальная цена аукциона составляет 1,5 млн рублей.

Необходимо обеспечить дренаж ливневых и дождевых стоков, выполнить ремонт кровли и ряд других работ по сохранению памятника. В частности, отмечено, что дождевая вода из приямков входов проникает в цоколь и в разы увеличивает влажность в помещении. Стены в трещинах, крыша протекает.

«Происходит разуплотнение соединительных фальцев картин кровли. Что привело к протеканию в отдельных местах»,

— сказано в тендерной документации.

Изменения в проект должны внести до лета.

Больничный корпус — часть архитектурного ансамбля, построен в 1855 году. Это пример итальянского палаццо в три этажа с центральным мезонином. Вокруг здания к сегодняшнему дню скопился культурный слой метровой высоты, дом просел в грунт.

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#Новости#Культурное наследие#Тюмень#Тюремный замок#Тобольск#Дмитрий Зайцев#Общество
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