В Тобольске отремонтируют тюремный замок

Тюменское музейно-просветительское объединение в понедельник огласит победителя тендера по корректировке проектных документов на ремонт больничного корпуса в Тобольске. Объект входит в состав федерального культурного объекта «Тюремный замок». Начальная цена аукциона составляет 1,5 млн рублей.
Необходимо обеспечить дренаж ливневых и дождевых стоков, выполнить ремонт кровли и ряд других работ по сохранению памятника. В частности, отмечено, что дождевая вода из приямков входов проникает в цоколь и в разы увеличивает влажность в помещении. Стены в трещинах, крыша протекает.
«Происходит разуплотнение соединительных фальцев картин кровли. Что привело к протеканию в отдельных местах»,
— сказано в тендерной документации.
Изменения в проект должны внести до лета.
Больничный корпус — часть архитектурного ансамбля, построен в 1855 году. Это пример итальянского палаццо в три этажа с центральным мезонином. Вокруг здания к сегодняшнему дню скопился культурный слой метровой высоты, дом просел в грунт.