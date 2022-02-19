В Тобольске отремонтируют тюремный замок

Необходимо обеспечить дренаж ливневых и дождевых стоков, выполнить ремонт кровли и ряд других работ по сохранению памятника. В частности, отмечено, что дождевая вода из приямков входов проникает в цоколь и в разы увеличивает влажность в помещении. Стены в трещинах, крыша протекает.