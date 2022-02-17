Стоимость необходимых на пенсии благ тюменцы оценивают в 68,8 тыс. рублей в месяц

«Исследование показало, что, помимо обеспечения базовых потребностей — жилья, питания, медицинской помощи, — россияне также считают необходимым иметь на пенсии собственные накопления, достаточные для решения различных ситуаций. Так считает 87% респондентов в среднем по стране. Подготовиться к периоду после завершения карьеры поможет сервис ʺПенсионная витринаʺ. Она находится в мобильном приложении СберБанк Онлайн (вкладка ʺПенсииʺ, раздел ʺПенсия и сервисы СберНПФʺ). Сервис в простой и понятной форме покажет, сколько у вас уже накоплено рабочего стажа, на какую пенсию вы могли бы рассчитывать, если бы вышли на пенсию сегодня, и там же, в мобильном приложении, позволит подключить инструмент для долгосрочных накоплений — индивидуальный пенсионный план».