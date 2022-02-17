Самый большой промышленный технопарк будет создан в Тюмени

На первую очередь проекта из бюджета области и страны выделено более 5-и млрд рублей. Уже в этом месяце стартует первый этап создания бизнес-комплекса. В стенах ДСК500 будет проведён международный архитектурный конкурс. Там оборудуют современные площади для производства, инжиниринга и науки.