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Самый большой промышленный технопарк будет создан в Тюмени

17 февраля 07:21
Фото: 1Mi
Самый большой промышленный технопарк будет создан в Тюмени
Агентство инфраструктурного развития с 2024 по 2025 годы проведёт реновацию комбината деревянного домостроения (ДСК-500), который не работает уже более 20 лет. Там появится промышленный технопарк, общая площадь которого составит 150 тысяч квадратных метров, рассказали в пресс-службе губернатора региона.

На первую очередь проекта из бюджета области и страны выделено более 5-и млрд рублей. Уже в этом месяце стартует первый этап создания бизнес-комплекса. В стенах ДСК500 будет проведён международный архитектурный конкурс. Там оборудуют современные площади для производства, инжиниринга и науки.

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«Заявки можно подать на сайте DSK500.com с сегодняшнего дня. Приём продлится до 17 марта. Результаты будут озвучены не позже 20 июня. Победители получат средства в размере от 600 тысяч до 1,2 млн рублей»,пояснили организаторы.

Принять участие в конкурсе могут как российские, так и зарубежные коллективы. Призёров выберет международное жюри, состоящее из действующих профессионалов в архитектуре и руководителей высших образовательных учреждений.

По проекту в пространстве технопарка будут созданы все условия для сотрудничества производственного бизнеса с компаниями креативных и инновационных кластеров.

Напомним, за 2021 год индекс промпроизводства в Тюменской области увеличился на 4,2%. В последние годы рост промышленного производства главным образом обеспечивается развитием обрабатывающих производств. По итогам 2021 года этот показатель составил 108,5%.

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#Новости#Общество#Строительство#Технопарк#Тюмень#Дарья Гасникова
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