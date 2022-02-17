Самый большой промышленный технопарк будет создан в Тюмени

На первую очередь проекта из бюджета области и страны выделено более 5-и млрд рублей. Уже в этом месяце стартует первый этап создания бизнес-комплекса. В стенах ДСК500 будет проведён международный архитектурный конкурс. Там оборудуют современные площади для производства, инжиниринга и науки.
«Заявки можно подать на сайте DSK500.com с сегодняшнего дня. Приём продлится до 17 марта. Результаты будут озвучены не позже 20 июня. Победители получат средства в размере от 600 тысяч до 1,2 млн рублей»,пояснили организаторы.
Принять участие в конкурсе могут как российские, так и зарубежные коллективы. Призёров выберет международное жюри, состоящее из действующих профессионалов в архитектуре и руководителей высших образовательных учреждений.
По проекту в пространстве технопарка будут созданы все условия для сотрудничества производственного бизнеса с компаниями креативных и инновационных кластеров.
Напомним, за 2021 год индекс промпроизводства в Тюменской области увеличился на 4,2%. В последние годы рост промышленного производства главным образом обеспечивается развитием обрабатывающих производств. По итогам 2021 года этот показатель составил 108,5%.