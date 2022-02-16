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В Тюменской области заводоуковца осудили за поддельный диплом врача-стоматолога

16 февраля 09:03
Фото: 1Mi
Заводоуковский районный суд признал Константина К. виновным в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного официального документа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
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Суд

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Константин приобрел поддельный диплом врача-стоматолога, выданный якобы Саратовским государственным медицинским университетом имени В. И. Разумовского.

Тюменец пришел с фальшивым документом в местную больницу и хотел устроиться на вакантное место. Молодого человека взяли на работу на должность врача-стоматолога.

Позднее сотрудники отдела кадров сделали запрос и узнали, что мужчина никогда не обучался и, соответственно, диплома о высшем медицинском образовании у него нет.

Псевдостоматолога уволили и подали иск в суд. Его приговорили к ограничению свободы сроком на 3 месяца.

#Новости#Преступление#Суд#Заводоуковск#Тюменская область#Ангелина Крестьянникова#Общество
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