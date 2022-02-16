В Тюменской области заводоуковца осудили за поддельный диплом врача-стоматолога

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Константин приобрел поддельный диплом врача-стоматолога, выданный якобы Саратовским государственным медицинским университетом имени В. И. Разумовского.
Тюменец пришел с фальшивым документом в местную больницу и хотел устроиться на вакантное место. Молодого человека взяли на работу на должность врача-стоматолога.
Позднее сотрудники отдела кадров сделали запрос и узнали, что мужчина никогда не обучался и, соответственно, диплома о высшем медицинском образовании у него нет.
Псевдостоматолога уволили и подали иск в суд. Его приговорили к ограничению свободы сроком на 3 месяца.