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Тюменцы отказываются от мяса в пользу овощей и хлеба. Средний чек почти не изменился

16 февраля 13:58
Фото: 1Mi
Этой зимой тюменцы стали чаще отказываться от мясных продуктов в пользу овощей. Из-за роста цен приходится менять привычный рацион, сообщил Панов в программе «Вечерний хэштег».

Сократились продажи молока в тетрапаках (стоимость упаковки увеличилась), и вырос спрос на картошку.

Представитель Ассоциации малоформатной торговли заявил, что средний чек в тюменских магазинах остался на уровне прошлых лет, но теперь продуктов на эти деньги покупается меньше. Зарплаты у большей части населения не изменились, но общее повышение цен заставляет местных жителей искать альтернативы.

Ранее «Наш город» сообщал, что гречка в местных магазинах стала дороже риса (80 рублей за упаковку в 800 грамм против 60 рублей). Подросли цены на сахар.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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