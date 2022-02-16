Тюменцы отказываются от мяса в пользу овощей и хлеба. Средний чек почти не изменился

Представитель Ассоциации малоформатной торговли заявил, что средний чек в тюменских магазинах остался на уровне прошлых лет, но теперь продуктов на эти деньги покупается меньше. Зарплаты у большей части населения не изменились, но общее повышение цен заставляет местных жителей искать альтернативы.