Тюменцы отказываются от мяса в пользу овощей и хлеба. Средний чек почти не изменился

Сократились продажи молока в тетрапаках (стоимость упаковки увеличилась), и вырос спрос на картошку.
Представитель Ассоциации малоформатной торговли заявил, что средний чек в тюменских магазинах остался на уровне прошлых лет, но теперь продуктов на эти деньги покупается меньше. Зарплаты у большей части населения не изменились, но общее повышение цен заставляет местных жителей искать альтернативы.
Ранее «Наш город» сообщал, что гречка в местных магазинах стала дороже риса (80 рублей за упаковку в 800 грамм против 60 рублей). Подросли цены на сахар.