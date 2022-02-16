Найден участок для строительства приюта для безнадзорных животных в Тюмени

Земельный участок, площадь которого составляет 1,87 гектаров, поступил в собственность региона.
«Территория находится в Юго-Восточном промузле города — рядом с микрорайоном Гилёво.⠀И будет использована для важной цели — там в скором времени планируется построить новый приют для бездомных животных»,уточнили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в текущем году Тюменская область будет обеспечена необходимым количеством приютом для животных. Об этом заявил Александр Моор. В 2022 году также будет открыто учреждение такого направления в городе Ялуторовске.