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Найден участок для строительства приюта для безнадзорных животных в Тюмени

16 февраля 07:12
Фото: 1Mi
Найден участок для строительства приюта для безнадзорных животных в Тюмени
В региональном департаменте имущественных отношений сообщили, что найдена территория, на которой планируется строительство приюта, где будут содержаться безнадзорные животные. Учреждение будет находиться в Тюмени.

Земельный участок, площадь которого составляет 1,87 гектаров, поступил в собственность региона.

«Территория находится в Юго-Восточном промузле города — рядом с микрорайоном Гилёво.⠀И будет использована для важной цели — там в скором времени планируется построить новый приют для бездомных животных»,уточнили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в текущем году Тюменская область будет обеспечена необходимым количеством приютом для животных. Об этом заявил Александр Моор. В 2022 году также будет открыто учреждение такого направления в городе Ялуторовске.

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#Новости#Общество#Строительство#Приют безнадзорных животных#Тюмень#Дарья Гасникова
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