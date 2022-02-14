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В Тюменской области 2344 человека заразились коронавирусом

14 февраля 09:00
Фото: Стопкоронавирус.рф
Резкий спад заболеваемости зафиксирован на территории Тюменской области. За прошедшие сутки было подтверждено 2 344 случаев заражения инфекцией. В соседних Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО также идёт спад. Об этом сообщает федеральный Оперштаб.

В Тюменской области после продолжительного роста произошёл спад заболеваемости. За прошедшие сутки 2 344 тюменца заболели коронавирусом, что на 15,9 % меньше, чем 13 февраля.

В Ханты-Мансийском АО диагноз подтвердился у 3 424 человек. Днём ранее заболело 3 611 человек. В Ямало-Ненецком АО инфекцию подхватили 2 105 человек, а 13 февраля было выявлено 2 345 случая коронавируса.

В России за прошедшие сутки было подтверждено 180 456 новых случаев заражения коронавирусом. 10 451 человек госпитализировано, 97 185 россиян выздоровело, 683 скончались.

Всего за весь период пандемии в стране заболело 14 313 965 человек из них 11 333 044 выздоровели и 340 931 человек умер.

#Новости#Сергей Антонов#Коронавирус COVID-19
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