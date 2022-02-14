В Тюмени и Ишиме число браков растет. Самому пожилому жениху было 85 лет

Самое большое увеличение количества зарегистрированных браков отмечается в Сорокинском районе — почти на 70%, Ишиме — на 44%, г. Ялуторовске — на 43%, в Исетском районе — почти на 35%, Аромашевском районе — более чем на 33%
Иногда разница между молодожёнами достигает 15-20 лет. При этом в регионе есть женихи и невесты, которым и 70 и 80 лет. Самой возрастной стала 91-летняя бабушка из Тюмени.
«Самым взрослым женихом оказался 85-летний мужчина, влюбивший в себя 60-летнюю барышню»отмечают представители тюменского ЗАГС.
Эксперты отмечают, что в 2021 году число бракосочетаний увеличилось на 24%, и это связанно с эпидемией COVID. В 2020 ЗАГСы закрыли для массовых торжеств. Ранее стало известно, что до 6% браков в Тюменской области заключаются с иностранцами. Напомним, что в прошлом году Тюменская область опередила все другие субъекты УрФО по числу заключенных браков.
Семьи Тюменского района, отмечающие юбилей супружеской жизни, получают памятные медали. За шесть лет такие награды вручили 339 парам. В 2021 году самое большое число юбиляров было в Онохинском (15), Каскаринском (15), Богандинском (11) и Боровском (11) муниципальных образованиях. Всего в минувшем году вручено 90 таких медалей. В этом году запланировано чествование 81 семьи, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.
Напомним также, что в Тюменской области юбиляры супружеской жизни начнут получать единовременную выплату. Финансовая поддержка будет оказана супругам, отметившим 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет совместной жизни.