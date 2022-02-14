В Тюмени и Ишиме число браков растет. Самому пожилому жениху было 85 лет

Эксперты отмечают, что в 2021 году число бракосочетаний увеличилось на 24%, и это связанно с эпидемией COVID. В 2020 ЗАГСы закрыли для массовых торжеств. Ранее стало известно, что до 6% браков в Тюменской области заключаются с иностранцами. Напомним, что в прошлом году Тюменская область опередила все другие субъекты УрФО по числу заключенных браков.