nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменку лишили водительских прав и приговорили условно к двум годам тюрьмы за взятку

14 февраля 08:41
Фото: 1Mi
После того, как жительница Тюмени получила водительские права через взятку, суд признал их недействительными, а саму женщину приговорил к двум годам тюрьмы, сообщает пресс-служба Прокуратуры Тюменской области. Дело рассматривали в Ленинском районном суде.
Сюжет
Суд

Известно, что в ноябре 2019 года тюменка через посредника передала 20 тысяч рублей, чтобы на экзамене на получение документа, позволяющего водить автомобиль, ей поставили хорошую отметку.

11 ноября прошлого года за дачу взятки должностному лицу через посредника ее официально осудили и дали ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком длиной в год и шесть месяцев.

В декабре 2021 года региональная прокуратура обратилась с исковым заявлением о признании водительского удостоверения недействительным. Иск был удовлетворён.

«Работа по выявлению и пресечению получения незаконных водительских удостоверений продолжается»информирует Прокуратура Тюменской области

Отмечается, что по схожим ситуациям были удовлетворены еще 4 иска, предъявленные прокурором Ленинского округа города Тюмени.

Ранее «Наш город» писал о ситуации с бывшим начальником УГИБДД по Тюменской области Александром Селюниным, которому выдвинуты обвинения во взяточничестве и торговле водительскими удостоверениями. Он утверждает, что был оговорен бывшим подначальным и с мерой пресечения — заключением в тюрьму 4 года — не соглашается.

Материалы по теме
Бывший начальник УГИБДД по Тюменской области утверждает, что его оговорили
#Новости#Тюменцы#Суд#Прокуратура#Сергей Антонов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25