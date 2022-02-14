Тюменку лишили водительских прав и приговорили условно к двум годам тюрьмы за взятку

Известно, что в ноябре 2019 года тюменка через посредника передала 20 тысяч рублей, чтобы на экзамене на получение документа, позволяющего водить автомобиль, ей поставили хорошую отметку.
11 ноября прошлого года за дачу взятки должностному лицу через посредника ее официально осудили и дали ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком длиной в год и шесть месяцев.
В декабре 2021 года региональная прокуратура обратилась с исковым заявлением о признании водительского удостоверения недействительным. Иск был удовлетворён.
«Работа по выявлению и пресечению получения незаконных водительских удостоверений продолжается»информирует Прокуратура Тюменской области
Отмечается, что по схожим ситуациям были удовлетворены еще 4 иска, предъявленные прокурором Ленинского округа города Тюмени.
Ранее «Наш город» писал о ситуации с бывшим начальником УГИБДД по Тюменской области Александром Селюниным, которому выдвинуты обвинения во взяточничестве и торговле водительскими удостоверениями. Он утверждает, что был оговорен бывшим подначальным и с мерой пресечения — заключением в тюрьму 4 года — не соглашается.