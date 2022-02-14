Тюменку лишили водительских прав и приговорили условно к двум годам тюрьмы за взятку

Ранее «Наш город» писал о ситуации с бывшим начальником УГИБДД по Тюменской области Александром Селюниным, которому выдвинуты обвинения во взяточничестве и торговле водительскими удостоверениями. Он утверждает, что был оговорен бывшим подначальным и с мерой пресечения — заключением в тюрьму 4 года — не соглашается.