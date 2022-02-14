Стали известны новые подробности задержания мужчины в Заречном микрорайоне в Тюмени

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области на запрос «Нашего города» сообщили, что в машине задержанного наркотических средств не обнаружено.
Но сотрудники полиции заметили в машине пистолет.
«Пистолет оказался травматическим и на него были представлены соответствующие документы»,прокомментировали «Нашему городу» в пресс-службе ведомства.
Ранее «Наш город» сообщил, что в Голышманово задержали нетрезвого водителя. Он пытался скрыться от проверки, устроенной ГИБДД на дорогах Тюменской области.