nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стали известны новые подробности задержания мужчины в Заречном микрорайоне в Тюмени

14 февраля 09:03
Фото: 1Mi
В тюменских пабликах в соцсетях в минувшую субботу появилось видео, на котором несколько полицейских машин окружили гражданский автомобиль. По словам очевидцев, причиной задержания стал оборот наркотиков. Инцидент произошел на улице Щербакова в микрорайоне Заречный.
Сюжет
Тюмень

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области на запрос «Нашего города» сообщили, что в машине задержанного наркотических средств не обнаружено.

Но сотрудники полиции заметили в машине пистолет.

«Пистолет оказался травматическим и на него были представлены соответствующие документы»,прокомментировали «Нашему городу» в пресс-службе ведомства.

Ранее «Наш город» сообщил, что в Голышманово задержали нетрезвого водителя. Он пытался скрыться от проверки, устроенной ГИБДД на дорогах Тюменской области.

Материалы по теме
В Голышманово Тюменской области водитель попытался сбежать от инспекторов ГИБДД
#Новости#Пистолет#Тюмень#УМВД#Наркотики#Ангелина Крестьянникова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25