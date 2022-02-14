Стали известны новые подробности задержания мужчины в Заречном микрорайоне в Тюмени

В тюменских пабликах в соцсетях в минувшую субботу появилось видео, на котором несколько полицейских машин окружили гражданский автомобиль. По словам очевидцев, причиной задержания стал оборот наркотиков. Инцидент произошел на улице Щербакова в микрорайоне Заречный.

Сюжет Тюмень