479 детей заболели коронавирусом в Тюменской области

По сообщению Оперативного штаба, в минувшие сутки число новых заболевших тюменцев составило 2790, из них 479 детей. Это чуть больше чем, чем днем ранее, но все же меньше среднего числа за неделю. 7 февраля в регионе было 400 новых случаев среди детского населения, затем число подскочило вдвое и постепенно снижалось.

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