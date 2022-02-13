479 детей заболели коронавирусом в Тюменской области

Общее число госпитализаций в регионе также снизилось до 77. Это вчетверо меньше, чем днем ранее. 255 тысяч человек остаются под присмотром врачей, из них 31 пациент получают поддерживающую терапию с использованием аппаратов искусственной вентиляции дыхательной системы.
Четыре человека умерли, 261 выписан по выздоровлению.
Из ковидного коечного фонда, который сегодня составляет почти 2300 мест, свободно 11,6%.
Вакцинированы в регионе 1,112 млн человек.
Напомним, что в Тюменской области продолжается режим повышенной готовности, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции из Китая. Закрыты школы и отменены приемы у большинства узких специалистов в поликлиниках, врачи лечат только ковидных больных и тех, у кого есть соответствующие симптомы. Работодателям рекомендовано перевести штат на «удаленку» где это возможно.
Ранее Роспотребнадзор разрешил медикам признавать исцелившимися от ковида людей, которые прошли семидневный курс лечения, не дожидаясь лабораторного подтверждения отсутствия инфекции в организме.