В ОКБ № 1 Тюмени к пациентам с инсультом приставят соцработника

Команда высококлассных специалистов, а также наличие современной аппаратуры для диагностики, лечения и реабилитации — залог успешной работы. В этом году парк оборудования отделения вновь пополнится. «У нас появятся высокие ходунки. С их помощью мы будем восстанавливать навыки ходьбы у пациента прямо в отделении», — рассказал Рашит Раемгулов, заведующий неврологическим отделением ОКБ № 1. Также в планах на будущее — аппарат для электростимуляции, который необходим для того, чтобы пациент вновь научился глотать.