В ОКБ № 1 Тюмени к пациентам с инсультом приставят соцработника

Регистратор Жанна Беспаева готовится к новому этапу в карьере: скоро она станет первым работником неврологического отделения ОКБ № 1, кто станет особым образом заботиться о пациентах с постинсультным состоянием.
«Я буду взаимодействовать с родственниками пациентов, медицинскими и социальными учреждениями», — говорит она.
Адаптация людям с инсультом нужна буквально с первого дня постановки диагноза. Пока находятся в больнице, люди под профессиональной опекой социального работника смогут лучше подготовиться к своему новому быту и не чувствовать себя дезориентированными, когда выйдут за стены медицинского учреждения.
50 сотрудников отделения — медсестры, санитарки, регистраторы, врачи — прошли специализированные курсы. В ближайшем будущем в штате появится и социальный работник.
Команда высококлассных специалистов, а также наличие современной аппаратуры для диагностики, лечения и реабилитации — залог успешной работы. В этом году парк оборудования отделения вновь пополнится. «У нас появятся высокие ходунки. С их помощью мы будем восстанавливать навыки ходьбы у пациента прямо в отделении», — рассказал Рашит Раемгулов, заведующий неврологическим отделением ОКБ № 1. Также в планах на будущее — аппарат для электростимуляции, который необходим для того, чтобы пациент вновь научился глотать.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».