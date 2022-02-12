Улицу Олимпийскую в Тюмени отремонтируют по нацпроекту

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин похвалил Тюменскую область, где уже успели подписать контракты с подрядчиками по ремонту сотни дорог в 2022 году, срок по нацпроектам истекает в конце марта. Кроме Тюмени Хуснуллин отметил Пензу и Нижний Новогород.