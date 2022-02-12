Улицу Олимпийскую в Тюмени отремонтируют по нацпроекту

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работу начнутся в апреле. Контракт подписан накануне.
Кроме Олимпийской, в программу включены ряд старейших улиц в разных частях города. Это Луначарского, Бакинских Комиссаров, Кирова, Мелиораторов, Старорощинское шоссе, Малая Боровская, Судоремонтная и Молодежная. Общая протяженность участков составит восемь километров.
В прошлом году выполнили еще больший объем, было отремонтировано почти 20 км на восьми улицах областной столицы.
Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин похвалил Тюменскую область, где уже успели подписать контракты с подрядчиками по ремонту сотни дорог в 2022 году, срок по нацпроектам истекает в конце марта. Кроме Тюмени Хуснуллин отметил Пензу и Нижний Новогород.
Напомним, правительство региона экстренно направило 182 млн рублей в Тобольск на расселение аварийного дома из 36 квартир. Всего в Тобольске расселят шесть домов до конца 2022.