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Улицу Олимпийскую в Тюмени отремонтируют по нацпроекту

12 февраля 02:03
Фото: 1Mi
Всего в текущем году девять дорог обновят в областной столице на средства национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работу начнутся в апреле. Контракт подписан накануне.

Кроме Олимпийской, в программу включены ряд старейших улиц в разных частях города. Это Луначарского, Бакинских Комиссаров, Кирова, Мелиораторов, Старорощинское шоссе, Малая Боровская, Судоремонтная и Молодежная. Общая протяженность участков составит восемь километров.

В прошлом году выполнили еще больший объем, было отремонтировано почти 20 км на восьми улицах областной столицы.

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин похвалил Тюменскую область, где уже успели подписать контракты с подрядчиками по ремонту сотни дорог в 2022 году, срок по нацпроектам истекает в конце марта. Кроме Тюмени Хуснуллин отметил Пензу и Нижний Новогород.

Напомним, правительство региона экстренно направило 182 млн рублей в Тобольск на расселение аварийного дома из 36 квартир. Всего в Тобольске расселят шесть домов до конца 2022.

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