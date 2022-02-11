За сутки коронавирусом заразились 2 795 жителей Тюменской области

В общей сложности в регионах «тюменской матрёшки» зарегистрирован 8 311 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. В частности, в Ямало-Ненецком автономном округе COVID-19 подхватили 2 243, в Ханты-Мансийском автономном округе инфицированы 3 273 местных жителей.
«За минувшие сутки в 85 регионах России зафиксировано 203 949 новых больных ковидом. В моногоспитали страны госпитализировано 19 281 россиян, что на 0,85% меньше, чем вчерашним днём»,уточнили в оперштабе.
За тот же период от коронавируса скончались 722 пациента. Выписаны по выздоровлению — 112 236 человек.
С начала пандемии в РФ инфицированы 13 731 794 граждан, умерли — 338 813 больных, поправились — 11 021 633 человека.