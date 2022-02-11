За сутки коронавирусом заразились 2 795 жителей Тюменской области

Исходя из показателей заболеваемости за прошедшую неделю, эпидемиологическая обстановка в Тюменской области стабилизировалась. По данным Оперативного штаба на 11 февраля, в регионе за прошедшие 24 часа инфицированы 2 795 граждан.

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