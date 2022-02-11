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За сутки коронавирусом заразились 2 795 жителей Тюменской области

11 февраля 09:01
Фото: Яндекс.Коронавирус: статистика
За сутки коронавирусом заразились 2 795 жителей Тюменской области
Исходя из показателей заболеваемости за прошедшую неделю, эпидемиологическая обстановка в Тюменской области стабилизировалась. По данным Оперативного штаба на 11 февраля, в регионе за прошедшие 24 часа инфицированы 2 795 граждан.

В общей сложности в регионах «тюменской матрёшки» зарегистрирован 8 311 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. В частности, в Ямало-Ненецком автономном округе COVID-19 подхватили 2 243, в Ханты-Мансийском автономном округе инфицированы 3 273 местных жителей.

«За минувшие сутки в 85 регионах России зафиксировано 203 949 новых больных ковидом. В моногоспитали страны госпитализировано 19 281 россиян, что на 0,85% меньше, чем вчерашним днём»,уточнили в оперштабе.

За тот же период от коронавируса скончались 722 пациента. Выписаны по выздоровлению — 112 236 человек.

С начала пандемии в РФ инфицированы 13 731 794 граждан, умерли — 338 813 больных, поправились — 11 021 633 человека.

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