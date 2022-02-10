В Тюменской области зафиксировано 2792 случая заражения коронавирусом

В Тюменской области было зафиксировано 2 792 новых случая заражения коронавирусом, что на 10 человек меньше, чем днём ранее. В соседних регионах также наблюдается небольшой спад заражения. Так в Ханты-Мансийском АО за сутки заразились 3 261 человек, а в Ямало-Ненецком АО заболело 2 532 человек.