В Тюменской области зафиксировано 2792 случая заражения коронавирусом

В Тюменской области было зафиксировано 2 792 новых случая заражения коронавирусом, что на 10 человек меньше, чем днём ранее. В соседних регионах также наблюдается небольшой спад заражения. Так в Ханты-Мансийском АО за сутки заразились 3 261 человек, а в Ямало-Ненецком АО заболело 2 532 человек.
За сутки в России выявлено 197 076 заболевших коронавирусной инфекцией. 106 909 397 россиян выздоровело, 19 446 человек госпитализировано за сутки, зафиксировано 701 летальный случай.
Всего за пандемию в стране заболело 13 527 845 человек. Из них 10 909 397 пациентов выздоровели и 338 091 человек скончался.