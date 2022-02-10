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В Тюменской области зафиксировано 2792 случая заражения коронавирусом

10 февраля 09:14
Фото: Яндекс. Коронавирус: статистика
За прошедшие сутки на территории области заболело на 10 человек меньше, чем 9 февраля — 2792. В соседнем Ханты-Мансийском АО инфекцию подхватил 3 261 человек, а в Ямало-Ненецком АО зарегистрировано 2 532 случая заражения вирусом. Об этом сообщает федеральный Оперштаб.

В Тюменской области было зафиксировано 2 792 новых случая заражения коронавирусом, что на 10 человек меньше, чем днём ранее. В соседних регионах также наблюдается небольшой спад заражения. Так в Ханты-Мансийском АО за сутки заразились 3 261 человек, а в Ямало-Ненецком АО заболело 2 532 человек.

За сутки в России выявлено 197 076 заболевших коронавирусной инфекцией. 106 909 397 россиян выздоровело, 19 446 человек госпитализировано за сутки, зафиксировано 701 летальный случай.

Всего за пандемию в стране заболело 13 527 845 человек. Из них 10 909 397 пациентов выздоровели и 338 091 человек скончался.

#Новости#Сергей Антонов#Коронавирус COVID-19
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