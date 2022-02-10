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В нескольких районах Тюмени 10 февраля до вечера не будут работать светофоры

10 февраля 04:26
Фото: 1Mi
В нескольких районах Тюмени 10 февраля до вечера не будут работать светофор
Сегодня, 10 февраля, в связи с плановыми работами на электросетях в нескольких районах областного центра будут отключены светофорные объекты, сообщили в «Тюменском транспорте». Поэтому автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах.
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Тюмень

Регуляторы дорожного движения не будут работать на двух пересечениях с улицей Полевой — на Флотской и на Луначарского. Также работы пройдут на улице Луначарского недалеко от Строительного института ТИУ. Соблюдать требования дорожных знаков необходимо с утра и до 20 часов вечера.

«На перекрёстке улиц Тульской и Республики, а также на улице Республики около театрального центра „Космос“ светофоры будут отключены с 9 утра до 17 часов вечера», уточнили в «Тюменьгортрансе».

Также сегодня в течение рабочего дня — с 9 часов 30 минут утра до 17 часов вечера, работы планируется провести на пересечении улиц Одесской и Республики, Мельникайте и Республики, а также на улице Республики рядом с гостиницей «Восток».

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