В нескольких районах Тюмени 10 февраля до вечера не будут работать светофоры

Регуляторы дорожного движения не будут работать на двух пересечениях с улицей Полевой — на Флотской и на Луначарского. Также работы пройдут на улице Луначарского недалеко от Строительного института ТИУ. Соблюдать требования дорожных знаков необходимо с утра и до 20 часов вечера.