В нескольких районах Тюмени 10 февраля до вечера не будут работать светофоры

Регуляторы дорожного движения не будут работать на двух пересечениях с улицей Полевой — на Флотской и на Луначарского. Также работы пройдут на улице Луначарского недалеко от Строительного института ТИУ. Соблюдать требования дорожных знаков необходимо с утра и до 20 часов вечера.
«На перекрёстке улиц Тульской и Республики, а также на улице Республики около театрального центра „Космос“ светофоры будут отключены с 9 утра до 17 часов вечера», уточнили в «Тюменьгортрансе».
Также сегодня в течение рабочего дня — с 9 часов 30 минут утра до 17 часов вечера, работы планируется провести на пересечении улиц Одесской и Республики, Мельникайте и Республики, а также на улице Республики рядом с гостиницей «Восток».