nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на крыше дома замечены рабочие, убирающие снег без страховки

9 февраля 08:29
Фото: Группа "ЧС-Тюмень" в Вконтакте
На видео, появившемся в тюменском паблике «ЧС Тюмень» в Вконтакте, двое рабочих убирают снег с крыши многоэтажного дома, не имея при себе каких-либо страховочных средств. Эту ситуацию активно обсуждают под записью с роликом пользователи социальной сети.

Несмотря на многократные предупреждения о соблюдении техники безопасности при выполнении работ на высоте, не все рабочие коммунальных служб выполняют эти требования.

Горожане в комментариях под видео разделились на два лагеря: одни считают, что о безопасности работники обязаны позаботиться сами, а по мнению других, страховочные средства — это забота управляющих компаний.

«Страховочные ремни купить же надо, а они стоят много. Хотя у УК денег валом, вон чё денег гребут за коммуналку. Хотя они денег не мало отдают нашим толстосумам — Правительству тюменской области» пишет тюменец

Многие винят самих рабочих, так как уже не первый раз сотрудники коммунальных служб нарушают технику безопасности.

«Залез и залез, своя голова есть на плечах. Упадет, сам виноват. В чем проблема-то. Видимо, у автора своих забот не хватает, за всем проследить надо».пишет другой тюменец

Ранее "Наш город" писал об инциденте с падением рабочего на Московском тракте, 137, произошедшем 31 января этого года. Мужчина убирал снег с крыши многоэтажки и сорвался вниз. Сотрудникам МЧС пришлось снимать мужчину с козырька здания при помощи специальной техники, а позже он был доставлен в больницу.

Материалы по теме
В Тюмени при уборке снега с крыши пятиэтажного дома сорвался рабочий
#Новости#Уборка снега#Тюмень#Снег#Рабочие#Ульяна Тращакова#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25