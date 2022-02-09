В Тюмени на крыше дома замечены рабочие, убирающие снег без страховки

Ранее "Наш город" писал об инциденте с падением рабочего на Московском тракте, 137, произошедшем 31 января этого года. Мужчина убирал снег с крыши многоэтажки и сорвался вниз. Сотрудникам МЧС пришлось снимать мужчину с козырька здания при помощи специальной техники, а позже он был доставлен в больницу.