В Тюмени на крыше дома замечены рабочие, убирающие снег без страховки

Несмотря на многократные предупреждения о соблюдении техники безопасности при выполнении работ на высоте, не все рабочие коммунальных служб выполняют эти требования.
Горожане в комментариях под видео разделились на два лагеря: одни считают, что о безопасности работники обязаны позаботиться сами, а по мнению других, страховочные средства — это забота управляющих компаний.
«Страховочные ремни купить же надо, а они стоят много. Хотя у УК денег валом, вон чё денег гребут за коммуналку. Хотя они денег не мало отдают нашим толстосумам — Правительству тюменской области» пишет тюменец
Многие винят самих рабочих, так как уже не первый раз сотрудники коммунальных служб нарушают технику безопасности.
«Залез и залез, своя голова есть на плечах. Упадет, сам виноват. В чем проблема-то. Видимо, у автора своих забот не хватает, за всем проследить надо».пишет другой тюменец
Ранее "Наш город" писал об инциденте с падением рабочего на Московском тракте, 137, произошедшем 31 января этого года. Мужчина убирал снег с крыши многоэтажки и сорвался вниз. Сотрудникам МЧС пришлось снимать мужчину с козырька здания при помощи специальной техники, а позже он был доставлен в больницу.