В Тюмени 9 февраля отключат светофоры

Также светофоры могут погаснуть на улице Геологоразведчиков в районе школы №77 с 08:00 до 20:00.
Отключения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения. Водители должны быть внимательнее при проезде на данных участках и соблюдать требования дорожных знаков.
Напомним, светофорные объекты отключают из-за изменения расписания городского транспорта и снижения пассажиропотока. Так как школьники находятся на дистанционном обучении, а часть сотрудников переведена на удаленный режим работы.
Уточнить информацию о работе светофорных объектов можно по тел.: (3452) 68-84-35.