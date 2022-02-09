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В Тюмени 9 февраля отключат светофоры

9 февраля 03:04
Фото: 1МI
В Тюмени 9 февраля с 09:00 до 18:00 возможны отключения светофоров на перекрестках ул. Молодежная – ул. Депутатская, ул. Чаплина – ул. Рабочая, ул. Рабочая – ул. Колхозная, сообщается на сайте Тюменьгортранса.
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Тюмень

Также светофоры могут погаснуть на улице Геологоразведчиков в районе школы №77 с 08:00 до 20:00.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения. Водители должны быть внимательнее при проезде на данных участках и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, светофорные объекты отключают из-за изменения расписания городского транспорта и снижения пассажиропотока. Так как школьники находятся на дистанционном обучении, а часть сотрудников переведена на удаленный режим работы.

Уточнить информацию о работе светофорных объектов можно по тел.: (3452) 68-84-35.

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#Новости#Тюмень#Светофоры#Ульяна Тращакова#Политика
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