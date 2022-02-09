В некоторых школах Тюмени малоимущим семьям выдали меньше продуктов

После публикации о продуктовых наборах в одной из школ города, местные жители стали возмущаться. Не в каждом учебном заведении выдавали много продуктов.
«В школе 41 дали растительное масло, рожки, рис, два маленьких сока, 5 штучек мандаринов. А остальное всё где?»сообщила тюменка Надежда Усакина в паблике nashgorod_tymen.
Похожая ситуация наблюдается в школе в Винзилях.
В школах № 32, 42, 72 и 63 выдали подсолнечное масло, соки, мандарины, рис и две банки тушёнки. Стоимость подобного продуктового набора около 600-700 рублей. Отметим, что администрация школ формирует наборы самостоятельно.