nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В некоторых школах Тюмени малоимущим семьям выдали меньше продуктов

9 февраля 13:07
Фото: «Наш Город»
Тюменские родители сообщают о раздаче продуктовых наборов в школах. Некоторые учебные заведения потратили на малоимущих учеников по 150-200 рублей.

После публикации о продуктовых наборах в одной из школ города, местные жители стали возмущаться. Не в каждом учебном заведении выдавали много продуктов.

«В школе 41 дали растительное масло, рожки, рис, два маленьких сока, 5 штучек мандаринов. А остальное всё где?»сообщила тюменка Надежда Усакина в паблике nashgorod_tymen.

Похожая ситуация наблюдается в школе в Винзилях.

В школах № 32, 42, 72 и 63 выдали подсолнечное масло, соки, мандарины, рис и две банки тушёнки. Стоимость подобного продуктового набора около 600-700 рублей. Отметим, что администрация школ формирует наборы самостоятельно.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25