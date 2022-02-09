Дочь губернатора Тюменской области поставила прививку от COVID и чувствовала слабость

Отметим, что вакцинация детей проходит только после согласия родителей.
«Да, мою дочку вакцинировали. В течение нескольких дней у нее была слабость. Но у нас с супругой не было никаких сомнений, нужно ли вакцинировать»сообщил губернатор.
Александр Моор сказал, что в некоторых европейских странах вакцинируют ребят «меньшего возраста». Пока дальнейшее развитие пандемии предсказать сложно, но среди тех, кто госпитализирован, не вакцинированы 70 % жителей областной столицы.
Ранее «Наш город» писал, что первыми в Тюмени привились от COVID-19 ученики школы № 70, процедура была проведена в поликлинике № 14. Сюда доставлены только десять доз вакцины «Спутник М».
Перед процедурой школьников осмотрел педиатр, было получено письменное согласие родителей. Эксперты заверяют, что многие легко переносят вакцину, но рекомендуют следить за состоянием привитых в течение 1-2 дней.
Вчера Оперштаб сообщил, что в регионе зафиксировано 814 новых случаев коронавируса среди детей. Это почти 30 % от общего числа заболевших.
Сегодня стало известно, что ковидные выплаты медработникам Тюменской области будут сохранены. На эти цели правительство региона направит 1,4 млрд рублей, деньги будут выделены в том числе и на нужды детских поликлиник.