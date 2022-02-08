В Тюмени семья владельца сети Pizza Express выиграла 13 млн рублей в лотерею

В конце 2021 года «Наш город» сообщал, что в тюменских ТРЦ выстраиваются очереди за лотерейными билетами. Под Новый год в 1421 тираже «Русского лото» разыгрывалось почти 2,5 млрд рублей. В сентябре прошлого года тюменец Сергей Чесноков смог выиграть 9 млн рублей.