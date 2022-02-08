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В Тюмени семья владельца сети Pizza Express выиграла 13 млн рублей в лотерею

8 февраля 11:03
Фото: Пресс-служба "Столото"
Жена тюменского бизнесмена Владислава Захарова выиграла 13 млн рублей. По данным Столото, это произошло при розыгрыше 233989 тиража лотереи перед Новым годом.

Стоит отметить, что тюменка Елена Кальянова ещё не получила деньги.

Владислав Захаров является успешным бизнесменом и гендиректором ресторанной группы «Винград». В неё входит известная в городе сеть Pizza Express, которая работает с 2002 года. Захаров отмечал, что выкупил этот бизнес за 11 000 $.

В конце 2021 года «Наш город» сообщал, что в тюменских ТРЦ выстраиваются очереди за лотерейными билетами. Под Новый год в 1421 тираже «Русского лото» разыгрывалось почти 2,5 млрд рублей. В сентябре прошлого года тюменец Сергей Чесноков смог выиграть 9 млн рублей.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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