В Тюмени семья владельца сети Pizza Express выиграла 13 млн рублей в лотерею

Стоит отметить, что тюменка Елена Кальянова ещё не получила деньги.
Владислав Захаров является успешным бизнесменом и гендиректором ресторанной группы «Винград». В неё входит известная в городе сеть Pizza Express, которая работает с 2002 года. Захаров отмечал, что выкупил этот бизнес за 11 000 $.
В конце 2021 года «Наш город» сообщал, что в тюменских ТРЦ выстраиваются очереди за лотерейными билетами. Под Новый год в 1421 тираже «Русского лото» разыгрывалось почти 2,5 млрд рублей. В сентябре прошлого года тюменец Сергей Чесноков смог выиграть 9 млн рублей.