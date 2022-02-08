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У 13 тюменцев выявили рак кожи

8 февраля 09:13
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
5 февраля в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» состоялся День специализированного приема пациентов с подозрениями на злокачественные новообразования кожи. Из 40 пришедших на прием тюменцев у 13 был выявлен рак кожи. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Всем им выписали направления на дополнительные исследования, чтобы можно было как можно скорее начать специализированное лечение.

Также в Тюменской области проходит челлендж «Мы можем, я могу!», в рамках которого медсестры фотографируют на коже пациентов подозрительные новообразования. Врач-онколог, проанализировав данные фотографии, даст рекомендации персоналу, кого из пациентов необходимо проконсультировать у дерматолога.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году эта акция помогла выявить 19 злокачественных новообразований, большинство из которых были на ранних стадиях.

#Новости#Тюменцы#Рак кожи#Ангелина Крестьянникова#Общество
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