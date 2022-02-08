Тюменцы не могут попасть в кабинеты-фильтры и жалуются на огромные очереди

В связи с большим всплеском заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, в школах, детских садах, учреждениях культуры Тюмени были развернуты временные кабинеты-фильтры с целью разгрузить поликлиники и оказывать более оперативную помощь населению.
Как обстоят дела на этих пунктах, красноречиво описали тюменцы в своих сообщениях, фото и видео, присланных в редакцию «Нашего города» и в социальные сети. Горожане утверждают, что в кабинетах-фильтрах огромные очереди, в которых приходиться стоять по два, а то и по три часа.
В пример привели фильтр на улице 50 лет Октября.
«Принимает один врач, крайний человек был с талоном N122. Я не стала стоять, пошла дальше в поликлинику, но там мне сказали, что с признаками ОРВИ не принимают, надо идти только в фильтр. Круг замкнулся. А еще в поликлинике мне посоветовали в другой фильтр сходить, т. е. человек с температурой и симптомами должен бегать по городу и искать где эти фильтры»пишет одна из читательниц
Как выяснили тюменцы, есть еще одна проблема в фильтрах — некоторым отказывают в помощи, если больной не прикреплен к поликлинике и информации о нем нет в базе данных пациентов.
«Цифровизация пока не добралась до фильтров», делают вывод горожане.
«Хочу сказать спасибо всем сочувствующим. Объехали кучу названных адресов. Всюду дикие очереди. Решила переболеть без теста. Это легче, чем маяться больной в толпе сопливых и кашляющих горемык».пишет уже другая тюменка
Напомним, что на сегодняшний день в Тюменской области работают 18 фильтров для пациентов с вирусными заболеваниями. В Тюмени развёрнуто 10 временных фильтров для людей с признаками ОРВИ.