Тюменцы не могут попасть в кабинеты-фильтры и жалуются на огромные очереди

«Принимает один врач, крайний человек был с талоном N122. Я не стала стоять, пошла дальше в поликлинику, но там мне сказали, что с признаками ОРВИ не принимают, надо идти только в фильтр. Круг замкнулся. А еще в поликлинике мне посоветовали в другой фильтр сходить, т. е. человек с температурой и симптомами должен бегать по городу и искать где эти фильтры»пишет одна из читательниц