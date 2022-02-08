«Ломали его втроём, наручники надевали». В детском доме под Тюменью задержали сироту

В редакцию попали кадры, снятые в здании детского дома 24 января 2022 года. На видео молодой человек идет по коридору с сумками в руках. Его догоняют и хватают трое человек: двое в форменных куртках полиции и мужчина в синей жилетке и очках.
Далее почти минуту происходит борьба — мальчику заламывают руки, бросают на пол, надевают наручники и тащат по коридору. Во время экзекуции мужчина в синей куртке и очках показывает кому-то жестами рукой уйти и сам помогает надевать наручники на молодого человека.
По словам педагогов и друзей на видеозаписи снят 17-летний Алексей, местонахождение которого до сих пор неизвестно. Редакция «Нашего города» отправила запросы в полицию и прокуратуру с просьбой провести проверку фактов применения физической силы и спецсредств в стенах детского дома.
О причинах самого ЧП нам рассказали педагоги и работник детского дома:
«Он был в изоляторе, ждал результатов анализов на коронавирус. Понятно, что в период пандемии, чтобы дети не контактировали, всех через изолятор пропускают. Он спокойно ждал решения директора, решение комиссии, что его поместят или в семью — у нас детки проживают в семьях получается, у нас 4 семьи или же вернут возможность, как родители поступают, вернуть ребенка обратно, на место учебы, поскольку права осуществляются генеральным опекуном каждого ребенка до 21 года. Он спокойно сидел в изоляторе, он выходил к ребятам в семьи. Мы проводили мероприятия, он присутствовал, в хорошем расположении духа. Он ждал решения директора, когда пройдут его анализы, что он здоров и все нормально, чтобы его поместили в семью», — рассказал воспитатель М. «Нашему городу».
Генеральным опекуном Алексея, как и многих ребятишек в детском доме, является его директор. По словам одного из дежурных в тот день, именно он зачем-то вызвал полицию.
«Мальчик шел с вещами из изолятора со второго этажа в кабинет директора. И тут его, видите, в коридоре отдернули и сказали: на выход, не туда идешь. А он не собирался никуда, он понимал, что его сейчас закроют в дурку. Как это принято», — рассказал дежурный В.
Педагоги детского дома рассказали, что многие воспитанники раньше попадали из их заведения в психиатрические больницы после составления актов «на коррекцию поведения», так как это практиковалось по решению директора и комиссии из медиков и педагогов. Коррекцией поведения «в дурке» пугали многих воспитанников, об этом нам рассказала одна из девушек — выпускниц этого детского дома:
«Это традиционно так делают, собирают комиссию и едешь на полгода в дурку. Ребята потом приезжают обратно как овощи, им еще с собой таблетки дают принимать. Те, кто поумнее, эти таблетки выбрасывают и приходят в себя быстрее».
По словам педагогов и медика Алексей не проявлял агрессии и ждал решения директора, он знал, что без его согласия нельзя госпитализировать в психиатрическую больницу, но столкнулся с насилием:
«Сам генеральный опекун, который должен, как он сам нам всегда говорил, включать педагогические компетенции. По отношению к ребенку не допустимы физические наказания, и тут мы видим такое, что он сам его ломает. Для нас, конечно, это был шок. Ломали его втроем, наручники надевали. Был шум из помещений выбежали воспитанники и им была команда убираться», — рассказал работник детского дома «Нашему городу».
Алексея увезли из детского дома днем, но его телефоны были доступны еще двое суток. По словам его друзей Алексея доставляли в отделение полиции в с. Исетское, где он, возможно, провел два дня, затем его следы теряются.
Его местонахождение до сих пор неизвестно, директор детского дома отказался говорить с главным редактором сайта «Наш город» Максимом Карпиковым.
Мы добились ответа от Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова:
«Для того чтобы окружающих детей обезопасить пришлось обратиться в полицию. Есть ребята, независимо от того являются они родительскими детьми или нет, у них бывают ограничения по здоровью, в том числе психические. И бывают обострения. Поэтому такая ситуация возникает, но совершенно точно Наиль в курсе всех этих событий. Ребенок этот никуда не пропадет, сотрудники были приглашены для того, чтобы его каким-то образом ограничить. Это все под контролем».
По словам друзей Алексея его могли отправить из полиции в село Солобоево Исетского района — там находится психиатрическая больница ЯНАО, но в больнице нам подтверждать нахождение подростка отказались по понятным причинам. Полиция проводит проверку по нашим запросам.