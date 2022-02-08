«Ломали его втроём, наручники надевали». В детском доме под Тюменью задержали сироту

«Он был в изоляторе, ждал результатов анализов на коронавирус. Понятно, что в период пандемии, чтобы дети не контактировали, всех через изолятор пропускают. Он спокойно ждал решения директора, решение комиссии, что его поместят или в семью — у нас детки проживают в семьях получается, у нас 4 семьи или же вернут возможность, как родители поступают, вернуть ребенка обратно, на место учебы, поскольку права осуществляются генеральным опекуном каждого ребенка до 21 года. Он спокойно сидел в изоляторе, он выходил к ребятам в семьи. Мы проводили мероприятия, он присутствовал, в хорошем расположении духа. Он ждал решения директора, когда пройдут его анализы, что он здоров и все нормально, чтобы его поместили в семью», — рассказал воспитатель М. «Нашему городу».