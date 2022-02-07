В Тюменской области зафиксировано 2506 случаев коронавируса

В Ханты-Мансийском АО также произошло снижение подтверждённых случаев. Так днём ранее было выявлено 4 044 заражённых, а сегодня 3 926. В Ямало-Ненецком АО после роста вновь произошёл спад - 1 812 заболевших, днём ранее заболело 2 474 человека. На четверть меньше чем 6 февраля.