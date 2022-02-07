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В Тюменской области зафиксировано 2506 случаев коронавируса

7 февраля 08:56
Фото: Яндекс.Коронавирус: статистика
Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в регионе. Об этом сообщает федеральный Оперштаб. Сутками ранее в области было подтверждено 2903 случая заражения.

После длительного подъёма заболеваемости сегодня в Тюменской области зафиксировано снижение количества заражённых за сутки. Спад составил 13,6%.

В Ханты-Мансийском АО также произошло снижение подтверждённых случаев. Так днём ранее было выявлено 4 044 заражённых, а сегодня 3 926. В Ямало-Ненецком АО после роста вновь произошёл спад - 1 812 заболевших, днём ранее заболело 2 474 человека. На четверть меньше чем 6 февраля.

По данным федерального Оперштаба, в России было выявлено 171 905 заболевших коронавирусом. 10 843 человека было госпитализировано, 55 683 пациента выздоровели и умерло 609 человек.

За весь период пандемии на территории страны инфекцией заболело 12 982 023 человека, выздоровело 10 624 954 человека. Зафиксировано 336 023 летальных случая.

#Новости#Тюменская область#COVID-19#Коронавирус#Сергей Антонов#Коронавирус COVID-19
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