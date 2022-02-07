В Тюменской области зафиксировано 2506 случаев коронавируса

После длительного подъёма заболеваемости сегодня в Тюменской области зафиксировано снижение количества заражённых за сутки. Спад составил 13,6%.
В Ханты-Мансийском АО также произошло снижение подтверждённых случаев. Так днём ранее было выявлено 4 044 заражённых, а сегодня 3 926. В Ямало-Ненецком АО после роста вновь произошёл спад - 1 812 заболевших, днём ранее заболело 2 474 человека. На четверть меньше чем 6 февраля.
По данным федерального Оперштаба, в России было выявлено 171 905 заболевших коронавирусом. 10 843 человека было госпитализировано, 55 683 пациента выздоровели и умерло 609 человек.
За весь период пандемии на территории страны инфекцией заболело 12 982 023 человека, выздоровело 10 624 954 человека. Зафиксировано 336 023 летальных случая.