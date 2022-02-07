В Тюменской области Казанский район назван самым привлекательным для инвесторов

«Мы поняли, чтобы эта площадка была наиболее привлекательная, нужно немного доделать, в частности инженерные сети. В следующем году на ней будет все максимально обустроено, чтобы инвестор мог приходить и сразу работать. В любом муниципалитете такая площадка может появиться, а если уже подведен газ и другие коммуникации, то инвестиции в нее будут минимальны»,сказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.