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В Тюменской области Казанский район назван самым привлекательным для инвесторов

7 февраля 08:45
Фото: Скриншот прямого эфира передачи "Час Тюмени" на радиостанции "Вести FM"
Казанский район располагает инвестиционной площадкой в 15 га, на которой запланировано производство емкости для полива сельского хозяйства. Ожидается, что в промышленное развитие района вложатся порядка 10 инвесторов. Об этом в эфире регионального радио рассказал Антон Машуков.

Директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области пояснил, что улучшение инвестклимата в Тюменской области обсуждалось на Совете, прошедшем в формате онлайн. В нем участвовало много предпринимателей, обсуждались существующие проблемы и возможные изменения инвестиционного климата.

В частности, одной из наиболее перспективных для развития площадок назвали Казанский район.

«Мы поняли, чтобы эта площадка была наиболее привлекательная, нужно немного доделать, в частности инженерные сети. В следующем году на ней будет все максимально обустроено, чтобы инвестор мог приходить и сразу работать. В любом муниципалитете такая площадка может появиться, а если уже подведен газ и другие коммуникации, то инвестиции в нее будут минимальны»,сказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

По словам Машукова, люди на территориях хотят развиваться и у них есть различные идеи, и главное правильным образом запустить и смодерировать этот процесс.

Ранее стало известно, что тюменским предпринимателям вернется льгота по возмещению первого взноса по договорам лизинга, подавать документы на поддержку бизнесмены могут уже с 1 апреля 2022 года. Александр Моор поручил возвратить предпринимателям льготу по возмещению первого взноса по договорам лизинга, на которую ранее в бюджете не заложили средств.Данная помощь от правительства региона была востребована тюменскими предпринимателями. С 2016 по 2020 год ее получали 347 раз.

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