В Тюменской области Казанский район назван самым привлекательным для инвесторов

Директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области пояснил, что улучшение инвестклимата в Тюменской области обсуждалось на Совете, прошедшем в формате онлайн. В нем участвовало много предпринимателей, обсуждались существующие проблемы и возможные изменения инвестиционного климата.
В частности, одной из наиболее перспективных для развития площадок назвали Казанский район.
«Мы поняли, чтобы эта площадка была наиболее привлекательная, нужно немного доделать, в частности инженерные сети. В следующем году на ней будет все максимально обустроено, чтобы инвестор мог приходить и сразу работать. В любом муниципалитете такая площадка может появиться, а если уже подведен газ и другие коммуникации, то инвестиции в нее будут минимальны»,сказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.
По словам Машукова, люди на территориях хотят развиваться и у них есть различные идеи, и главное правильным образом запустить и смодерировать этот процесс.
Ранее стало известно, что тюменским предпринимателям вернется льгота по возмещению первого взноса по договорам лизинга, подавать документы на поддержку бизнесмены могут уже с 1 апреля 2022 года. Александр Моор поручил возвратить предпринимателям льготу по возмещению первого взноса по договорам лизинга, на которую ранее в бюджете не заложили средств.Данная помощь от правительства региона была востребована тюменскими предпринимателями. С 2016 по 2020 год ее получали 347 раз.