В Тюмени парень разделся до трусов и попал на видео

Напомним, выходки пранкеров получают неодобрительные отзывы в соцсетях и от свидетелей их шалостей. Видео в трусах и фейерверком в Тюмени уже было, недавно пранкеров выгнали из «Макдональдса» за то, что залезли на стол, и из салона «Связного» за то, что пинали мячик.