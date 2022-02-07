nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени парень разделся до трусов и попал на видео

6 февраля 22:00
Фото: Темы Тюмени
Для видео молодой человек разделся на улице, но это не одобрили отдыхающая рядом молодежь. Началась массовая потасовка.
Сюжет
Тюмень

Телеграм-канал «Темы Тюмени» опубликовал ролик с неудавшейся съемкой очередных тюменских пранкеров.

Молодой человек разделся до трусов на улице, а его спутник снимал на камеру телефона. Это не понравилось компании молодых людей, которые, кажется, попали в кадр, и началась потасовка.

Количество участников достигло примерно десяти человек. Все это время молодой человек оставался в одних трусах на холодной ночной улице. В конце ролика он становится на колени.

Напомним, выходки пранкеров получают неодобрительные отзывы в соцсетях и от свидетелей их шалостей. Видео в трусах и фейерверком в Тюмени уже было, недавно пранкеров выгнали из «Макдональдса» за то, что залезли на стол, и из салона «Связного» за то, что пинали мячик.

Были ли на последнем видео те же самые участники, неизвестно, съемка велась с большого расстояния.

Материалы по теме
Макс Пранкер: мечтает уехать в Америку и его 4 раза увольняли с работы в ТюмениВ Тюмени пранкеров выгнали из торгового центра за игру в футболВыходки тюменского пранкера собирают все больше просмотров и критики
#Новости#Массовые драки#Тюмень#Драки#Хулиганство#Дмитрий Зайцев#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25