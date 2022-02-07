В Тюмени парень разделся до трусов и попал на видео

Телеграм-канал «Темы Тюмени» опубликовал ролик с неудавшейся съемкой очередных тюменских пранкеров.
Молодой человек разделся до трусов на улице, а его спутник снимал на камеру телефона. Это не понравилось компании молодых людей, которые, кажется, попали в кадр, и началась потасовка.
Количество участников достигло примерно десяти человек. Все это время молодой человек оставался в одних трусах на холодной ночной улице. В конце ролика он становится на колени.
Напомним, выходки пранкеров получают неодобрительные отзывы в соцсетях и от свидетелей их шалостей. Видео в трусах и фейерверком в Тюмени уже было, недавно пранкеров выгнали из «Макдональдса» за то, что залезли на стол, и из салона «Связного» за то, что пинали мячик.
Были ли на последнем видео те же самые участники, неизвестно, съемка велась с большого расстояния.