В Тюмени на 74-году жизни скончался известный художник Михаил Гардубей

Ему было 73 года, 8 февраля ему бы исполнилось 74.
«Большой художник и прекрасный человек. Светлая память»написала тюменка Галина Евсеева.
В фонде «Признание» сообщили, что у художник умер от остановки сердца:
«Тюмень прощается с одним из самых любимых своих творцов. Вчера, 6 февраля, перестало биться сердце».
Прощание с Михаилом Михайловичем Гардубеем пройдет 9 февраля, в 12:00, в Патрушево, в четвёртом ритуальном зале.
Михаил Гардубей, родившийся в 1948 году в селе Камянское Иршавского района Закарпатской области, был заслуженным художником РФ, состоял в Союзе художников СССР с 1980 года и в Союзе дизайнеров с 1997 года.
Образование он получил в Ужгородском училище прикладного искусства. С 1980 года преподавал в Тюменском колледже искусств и Тюменском филиале УРАЛ ГАХА «Институт дизайна».
Участвовал в международных, всероссийских, зональных, областных выставок. Об этом рассказывается на сайте «Место рождения: Тюменский край».