Психиатр: Не стоит бояться антидепрессантов, которые назначает врач

Согласно статистическим данным, продажи антидепрессантов в мире каждый год растут на пятнадцать - двадцать процентов. А в России спрос на эти препараты резко увеличился в первое время после начала пандемии COVID-19, сообщил главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. Он также заявил, что это произошло из-за всплеска панических атак и депрессивно-тревожных состояний у россиян. Но, по его словам, наши граждане не идут с подобными проблемами к специалистам, так как боятся психиатром больше, чем вакцинации. Поэтому иногда случается, что антидепрессанты выписывают своим пациентам врачи, которые не имеют нужной квалификации. И это недопустимо, поскольку такое специализированное лечение может назначать только специалист в области психиатрии, подчеркнул Костюк.