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Психиатр: Не стоит бояться антидепрессантов, которые назначает врач

7 февраля 15:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Профессор Алексей Бобров, являющийся специалистом в области психотерапии и психиатрии, объяснил, что не нужно опасаться принимать антидепрессанты, которые назначены в строгом соответствии с медицинскими показаниями.

По его словам, есть ряд так называемых “общеупотребительных” средств из этой лекарственной группы, которые, если их принимать под контролем лечащего врача, недолго и в небольших дозах, не вызывают у пациентов лекарственной зависимости. Также они не приводят к появлению нежелательных побочных эффектов - но только в том случае, если не “назначать” их себе самостоятельно , пишет NEWS.ru.

Согласно статистическим данным, продажи антидепрессантов в мире каждый год растут на пятнадцать - двадцать процентов. А в России спрос на эти препараты резко увеличился в первое время после начала пандемии COVID-19, сообщил главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. Он также заявил, что это произошло из-за всплеска панических атак и депрессивно-тревожных состояний у россиян. Но, по его словам, наши граждане не идут с подобными проблемами к специалистам, так как боятся психиатром больше, чем вакцинации. Поэтому иногда случается, что антидепрессанты выписывают своим пациентам врачи, которые не имеют нужной квалификации. И это недопустимо, поскольку такое специализированное лечение может назначать только специалист в области психиатрии, подчеркнул Костюк.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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