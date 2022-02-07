Прокуратура проверяет свалку снега в Тюмени после публикации «Нашего города»

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой зафиксирована свалка снега, устроенная коммунальщиками. «Новый полигон» находится у моста Мельникайте рядом с рекой Тура.
Редакция «Нашего города» сделала запрос в прокуратуру Тюменской области по поводу законности свалки.
«Сообщаю, что об указанном факте прокуратуре известно и в настоящее время проводится проверка, которая не завершена», — отмечается в письме.
Стоит отметить, что в пределах 50 метровой водоохраной зоны около реки на основании ст. 65 ВК РФ запрещены захоронения органических останков, бытовых отходов и токсических веществ и создавать отвалы грунта нельзя.