nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокуратура проверяет свалку снега в Тюмени после публикации «Нашего города»

7 февраля 13:51
Фото: «НашГород»
Прокуратура Тюменской области сообщила, что по факту свалки снега в пределах моста Мельникайте у реки Тура проводится проверка.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой зафиксирована свалка снега, устроенная коммунальщиками. «Новый полигон» находится у моста Мельникайте рядом с рекой Тура.

Редакция «Нашего города» сделала запрос в прокуратуру Тюменской области по поводу законности свалки.

«Сообщаю, что об указанном факте прокуратуре известно и в настоящее время проводится проверка, которая не завершена», — отмечается в письме.

Стоит отметить, что в пределах 50 метровой водоохраной зоны около реки на основании ст. 65 ВК РФ запрещены захоронения органических останков, бытовых отходов и токсических веществ и создавать отвалы грунта нельзя.

Материалы по теме
В Тюмени коммунальщики устроили свалку снега у моста через Туру на Мельникайте
#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25