На тюменских улицах погаснут светофоры

7 февраля 2022 года, в период с 13.00 до 17.00ч. в Тюмени погаснут светофоры в нескольких местах на улице Широтной: в районе гипермаркета «О`Кей», в районе ТЭЦ-2, районе д. 181 и на пересечении Широтной и Ивана Словцова.
Также светофоры будут отключены на пересечении ул. Энергостроителей и бульвара Бориса Щербины.
Более полную информацию об отключении светофоров можно получить по телефону 68-84-35.
Это уже не первые плановые работы в отношении светофорных объектов. Как мы писали ранее, отключение электронных регулировщиков связано с изменением расписания городских автобусов и маршрутных такси из-за снижения пассажиропотока.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией школьники находятся на дистанционном обучении, а часть сотрудников организаций работает удаленно.