На тюменских улицах погаснут светофоры

7 февраля 2022 года, в период с 13.00 до 17.00ч. в Тюмени погаснут светофоры в нескольких местах на улице Широтной: в районе гипермаркета «О`Кей», в районе ТЭЦ-2, районе д. 181 и на пересечении Широтной и Ивана Словцова.