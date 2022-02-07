nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На тюменских улицах погаснут светофоры

7 февраля 04:50
Фото: 1Mi
Отключение отдельных светофоров произойдет в период с 13 до 17 часов из-за плановых работ на сетях электроснабжения, сообщается на сайте Тюменьгортранса. Это уже не первые плановые работы в отношении светофорных объектов.
Сюжет
Тюмень

7 февраля 2022 года, в период с 13.00 до 17.00ч. в Тюмени погаснут светофоры в нескольких местах на улице Широтной: в районе гипермаркета «О`Кей», в районе ТЭЦ-2, районе д. 181 и на пересечении Широтной и Ивана Словцова.

Также светофоры будут отключены на пересечении ул. Энергостроителей и бульвара Бориса Щербины.

Более полную информацию об отключении светофоров можно получить по телефону 68-84-35.

Это уже не первые плановые работы в отношении светофорных объектов. Как мы писали ранее, отключение электронных регулировщиков связано с изменением расписания городских автобусов и маршрутных такси из-за снижения пассажиропотока.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией школьники находятся на дистанционном обучении, а часть сотрудников организаций работает удаленно.

Материалы по теме
В Тюмени отключение светофоров на Чаркова, Мельникайте и Алебашевской вызвало пробкиВ Тюмени на улице Газовиков и Щербакова отключат светофоры
#Новости#Тюмень#Общественный транспорт#Дороги#Общественный транспорт Тюменской области#Светофоры#Ульяна Тращакова#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25