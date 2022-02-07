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Как работают временные фильтры для пациентов с ОРВИ в Тюмени

7 февраля 12:26
Фото: «Наш Город»
Резкий рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом привёл к открытию временных пунктов по всему региону. Это произошло из-за высокого наплыва жителей в местные поликлиники. Сейчас в Тюменской области работают 18 фильтров для пациентов с вирусными заболеваниями. «Наш город» побывал в одном из них.
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Тюмень

На сегодняшний день в областной столице развёрнуто 10 временных фильтров для людей с признаками ОРВИ.

Директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова отметила, что так называемые выездные бригады могут базироваться на объектах культуры, в детсадах и школах.

«У обратившихся медицинские работники измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и бесплатно возьмут тест на COVID-19»Наталья Логинова, директор регионального депздрава

Один из таких фильтров находится в первом корпусе Школы № 65. Для заболевших предусмотрен отдельный вход.

Фото: «Наш Город»

Уже на входе во временный пункт была очередь из 7 человек и всего лишь один кабинет c единственным медиком на весь поток, но некоторые не считают это проблемой.

Жильцы ближайших домов говорят, что очень удобно, когда такие места находятся рядом с ними.

Вход на фильтр
Фото: «Наш Город»

«Мы узнали об этом фильтре от классного руководителя, что здесь будет организован пункт», — рассказала тюменка.

Пациенты по-разному узнают об этих точках. Кто-то через службу «122», кто-то через официальные источники.

Несмотря на такой плюс, есть и свой минус. Сохраняется проблема, когда один человек приходит по записи, а другой часами ожидает приёма. Ещё одним недостатком является то, что принимают тех, кто относится к определённой поликлинике.

«Уважаемые пациенты! Кто относится не к Поликлинике 17, мы не принимаем», — сказала врач.

Фото: «Наш Город»

Причина, по которой не принимаются заболевшие из других медучреждений, в отсутствии доступа к базе данных организации.

Однако люди не теряют уверенности и считают, что появление временных фильтров положительно скажется на динамике заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. По их мнению, количество заражённых будет снижаться со временем.

Если внутри школ ситуация ясна, то как обстоят дела в других местах? Например в поликлинике?

Фото: «Наш Город»

Ещё один фильтр есть в Поликлинике № 4 на улице Индустриальная. Для пациентов также предусмотрен отдельный вход.

Вошедших на входе встречает сотрудник медучреждения в защитном костюме, так как данная точка объявлена «красной зоной». Сотрудник спрашивает у людей «болеете или нет?». Если у человека есть симптомы, схожие с коронавирусом, то его проводят до кабинета, где проходит тестирование.

Если же кто-то пришёл за справкой или закрыть больничный, то таких перенаправляют в соседние корпуса. Некоторые из жителей удивляются тому, что их направляют в этот фильтр, но на самом деле нужно идти в другое место.

На входе написано, что по выдаче справок необходимо пройти в другой корпус.
Фото: «Наш Город»

Региональный оперштаб отмечает, что в случае необходимости в областной столице может быть развёрнуто до 35 временных пунктов для заболевших ОРВИ.

3 февраля стало известно, что для необходимости распределения потока пациентов с симптомами ОРВИ были открыты 4 дополнительных фильтра в Тобольске.

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