Как работают временные фильтры для пациентов с ОРВИ в Тюмени

На сегодняшний день в областной столице развёрнуто 10 временных фильтров для людей с признаками ОРВИ.
Директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова отметила, что так называемые выездные бригады могут базироваться на объектах культуры, в детсадах и школах.
«У обратившихся медицинские работники измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и бесплатно возьмут тест на COVID-19»Наталья Логинова, директор регионального депздрава
Один из таких фильтров находится в первом корпусе Школы № 65. Для заболевших предусмотрен отдельный вход.
Уже на входе во временный пункт была очередь из 7 человек и всего лишь один кабинет c единственным медиком на весь поток, но некоторые не считают это проблемой.
Жильцы ближайших домов говорят, что очень удобно, когда такие места находятся рядом с ними.
«Мы узнали об этом фильтре от классного руководителя, что здесь будет организован пункт», — рассказала тюменка.
Пациенты по-разному узнают об этих точках. Кто-то через службу «122», кто-то через официальные источники.
Несмотря на такой плюс, есть и свой минус. Сохраняется проблема, когда один человек приходит по записи, а другой часами ожидает приёма. Ещё одним недостатком является то, что принимают тех, кто относится к определённой поликлинике.
«Уважаемые пациенты! Кто относится не к Поликлинике 17, мы не принимаем», — сказала врач.
Причина, по которой не принимаются заболевшие из других медучреждений, в отсутствии доступа к базе данных организации.
Однако люди не теряют уверенности и считают, что появление временных фильтров положительно скажется на динамике заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. По их мнению, количество заражённых будет снижаться со временем.
Если внутри школ ситуация ясна, то как обстоят дела в других местах? Например в поликлинике?
Ещё один фильтр есть в Поликлинике № 4 на улице Индустриальная. Для пациентов также предусмотрен отдельный вход.
Вошедших на входе встречает сотрудник медучреждения в защитном костюме, так как данная точка объявлена «красной зоной». Сотрудник спрашивает у людей «болеете или нет?». Если у человека есть симптомы, схожие с коронавирусом, то его проводят до кабинета, где проходит тестирование.
Если же кто-то пришёл за справкой или закрыть больничный, то таких перенаправляют в соседние корпуса. Некоторые из жителей удивляются тому, что их направляют в этот фильтр, но на самом деле нужно идти в другое место.
Региональный оперштаб отмечает, что в случае необходимости в областной столице может быть развёрнуто до 35 временных пунктов для заболевших ОРВИ.
3 февраля стало известно, что для необходимости распределения потока пациентов с симптомами ОРВИ были открыты 4 дополнительных фильтра в Тобольске.