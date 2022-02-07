515 миллионов выделили власти региона на благоустройство исторической части Тюмени

Реконструкция и благоустройство этой территории предполагает сохранение всех памятников культуры улицы, так как это место пользуется особым вниманием туристов и симпатией самих горожан. В масштабное обновление входит создание детских площадок, арт-объектов, скамеек, интерактивной доски и обновление фасадов жилых зданий. Кроме этого, улица очень озеленится.