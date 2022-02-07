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515 миллионов выделили власти региона на благоустройство исторической части Тюмени

7 февраля 05:29
Фото: Пресс-служба администрации Тюмени
МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени» открыли конкурс по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству улицы Дзержинского, сообщается на официальном сайте «ЕИС Закупки».
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Тюмень

Один из самых известных исторических центров города — улица Дзержинского — превратится в пешеходный бульвар и целостное историко-культурное пространство.

Власти Тюменской области готовы выделить на эти цели 515 миллионов рублей.

Конкурс закупок по определению подрядчика уже открыт на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Подрядчика по благоустройству улицы Дзержинского выберут в конце февраля 2022 года.

Реконструкция и благоустройство этой территории предполагает сохранение всех памятников культуры улицы, так как это место пользуется особым вниманием туристов и симпатией самих горожан. В масштабное обновление входит создание детских площадок, арт-объектов, скамеек, интерактивной доски и обновление фасадов жилых зданий. Кроме этого, улица очень озеленится.

Ранее «Наш город» писал о благоустройстве улицы Дзержинского, в частности, там появится пешеходная зона, беседки и лавочки, велодорожки.

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