515 миллионов выделили власти региона на благоустройство исторической части Тюмени

Один из самых известных исторических центров города — улица Дзержинского — превратится в пешеходный бульвар и целостное историко-культурное пространство.
Власти Тюменской области готовы выделить на эти цели 515 миллионов рублей.
Конкурс закупок по определению подрядчика уже открыт на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Подрядчика по благоустройству улицы Дзержинского выберут в конце февраля 2022 года.
Реконструкция и благоустройство этой территории предполагает сохранение всех памятников культуры улицы, так как это место пользуется особым вниманием туристов и симпатией самих горожан. В масштабное обновление входит создание детских площадок, арт-объектов, скамеек, интерактивной доски и обновление фасадов жилых зданий. Кроме этого, улица очень озеленится.
Ранее «Наш город» писал о благоустройстве улицы Дзержинского, в частности, там появится пешеходная зона, беседки и лавочки, велодорожки.