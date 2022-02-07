4 тысячи рабочих мест создадут инвесторы в Тюменской области

По словам губернатора Александра Моора, за период с 2011 по 2021 годы объемы промпроизводства в регионе подскочили в три раза. На текущий год хотят завершить не много не мало двести инвестиционных проектов, которые дадут работу четырем тысячам специалистов.
Полтора миллиарда рублей направят на различные проекты и субсидии.
В индустриальном парке в окрестностях поселка Богандинский есть потребность в подводе и разводке необходимой производственной инфраструктуры — на эти цели выделят полмиллиарда рублей.
Еще один технопарк на территории огромного комплекса «ДСК-500» стоит без дела больше семи лет. Планировалось, что со строительством развязки на Лесобазе объект станет более интересным инвесторам. В 2022 году запланировали конкурс для архитектурного осмысления территории. Конкурс будет международным.
Также регион восстановит свою программу компенсации части лизинговых платежей предпринимателям, заторможенную в 2020–2021 годах, это 200 млн рублей дополнительных средств из бюджета. Обещают, что режим станет комфортнее.
На 700 млн рублей увеличится фонд инвестагентства под целевые займы бизнесу.
Продолжится компенсация из бюджета 5% стоимости оборудования, купленного у местных машиностроителей. Сохранятся налоговые льготы.