nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

4 тысячи рабочих мест создадут инвесторы в Тюменской области

6 февраля 21:58
Фото: rayon72.ru
На 2022 год в регионе запланировано завершение двухсот инвестиционных проектов, в результате чего появятся четыре тысячи вакансий для специалистов разного профиля. Инфоцентр правительства Тюменской области сообщил о мерах поддержки предпринимателей в 2022 году и новых инвестиционных проектах, планируемых к запуску.

По словам губернатора Александра Моора, за период с 2011 по 2021 годы объемы промпроизводства в регионе подскочили в три раза. На текущий год хотят завершить не много не мало двести инвестиционных проектов, которые дадут работу четырем тысячам специалистов.

Полтора миллиарда рублей направят на различные проекты и субсидии.

В индустриальном парке в окрестностях поселка Богандинский есть потребность в подводе и разводке необходимой производственной инфраструктуры — на эти цели выделят полмиллиарда рублей.

Еще один технопарк на территории огромного комплекса «ДСК-500» стоит без дела больше семи лет. Планировалось, что со строительством развязки на Лесобазе объект станет более интересным инвесторам. В 2022 году запланировали конкурс для архитектурного осмысления территории. Конкурс будет международным.

Также регион восстановит свою программу компенсации части лизинговых платежей предпринимателям, заторможенную в 2020–2021 годах, это 200 млн рублей дополнительных средств из бюджета. Обещают, что режим станет комфортнее.

На 700 млн рублей увеличится фонд инвестагентства под целевые займы бизнесу.

Продолжится компенсация из бюджета 5% стоимости оборудования, купленного у местных машиностроителей. Сохранятся налоговые льготы.

Материалы по теме
Тюменских предпринимателей ждут на онлайн-встрече с Александром МооромВ Тюмени предприятиям промышленности будет выделено 200 миллионовТюменские власти выделят 700 млн рублей малым и средним предприятиям
#Новости#Правительство Тюменской области#Тюмень#Поддержка бизнеса#Технопарк#Правительство области#Александр Моор#Дмитрий Зайцев#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25