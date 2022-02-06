14 инвалидов устроились в «нефтянку» в Тюменской области

Крупные компании обязаны выделять в кадровом расписании должности для людей с ограниченными возможностями, и, как уверяют в областном департаменте труда и занятости, компании это требование исправно исполняют.
Приводят в пример ишимский филиал «Транснефти», там в прошлом году на производстве открыли 14 вакансий для инвалидов по специальности техника. Искали людей не через сайты трудоустройства, а на ярмарках.
Всего устроились за год 1905 человек, это чуть больше половины кому нужна была работа. 82 человека прошли дополнительное профобразование, а двое после общения со службой занятости стали индивидуальными предпринимателями.
Напомним, с февраля в стране запущен портал «Работа в России», который станет единственным для государственных служб занятости источником информации о новых вакансиях и претендентах. Госкомпании и бюджетники обязаны размещать данные там, остальные по желанию. Сайт находится по адресу trudvsem.ru.