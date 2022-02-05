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70 га мусорных свалок уберут в Тюменской области в 2022 году

5 февраля 06:16
Фото: 1Mi
На 2022 год правительство региона планирует ликвидировать без малого 70 га мусорных овалов в нескольких районах области. В минувшем году их было в девять раз меньше, сообщает пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области.
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Тюмень

По сообщению пресс-службы профильного департамента, в 2021 году в муниципалитетах устранили 46 мусорных отвалов совокупной площадью почти почти восемь гектаров. Кроме того, была завершена рекультивация полигона вблизи Тюмени и деревни Посохово, территория которого была больше 34 га.

В 2022 год намерены устранить 20 мусорных куч, занимающих на территории нескольких районов 69,4 гектаров. Вздохнуть свободнее смогут жители районов: Заводоуковский, Тюменский, Упоровский, Сладковский и Вагайский, Викуловский.

Будет начата рекультивация полигона на Велижанском тракте, в декабре завершили проект по нему. Начало рекультивации на девятом километре тракта планируют весной 2022 года. Эти работы будут происходить по финансированию региональной ветки «Чистой страны» нацпроекта «Экология».

Как результат рекультивационных мероприятий улучшится экологическая обстановка, земли вернутся в хозяйственный оборот.

Ликвидация свалок предполагает механическую очистку нарушенных земель, которая включает в себя меры по сбору и вывозу отходов производства и потребления в места, предназначенные для изоляции и обезвреживания отходов.

Рекультивация свалок осуществляется в отношении объектов, имеющих значительный объем накопленных отходов. В процессе рекультивации территория обретает хозяйственную и эстетическую ценность, улучшаются показатели окружающей среды. Выполнение работ по рекультивации мест складирования твердых коммунальных отходов выполняется после получения результатов проектно-изыскательских работ и включает в себя технический и биологический этапы.

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