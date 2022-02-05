70 га мусорных свалок уберут в Тюменской области в 2022 году

По сообщению пресс-службы профильного департамента, в 2021 году в муниципалитетах устранили 46 мусорных отвалов совокупной площадью почти почти восемь гектаров. Кроме того, была завершена рекультивация полигона вблизи Тюмени и деревни Посохово, территория которого была больше 34 га.