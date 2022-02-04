В Тюмени подросток записал предсмертное видео и объяснил свой поступок

На видео, которое появилось сегодня в группе «ЧС Тюмень» в ВК, юноша рассуждает почему же он умер, говорит, что если кто-то не хочет слушать, пусть не слушает это видео. Он задается вопросом, почему же он его записывает, и не может найти ответа.
Школьник говорит о неоднозначной и неприятной ситуации, которая сложилась у него с учителями, со школой в общем. Ему очень неприятно поведение учителей и администрации школы в целом. Также он утверждает, что у него сложились очень неприятные отношения с родителями и с некоторыми родственниками.
Юноша говорит о ситуации в стране, о том, что нужно уметь зарабатывать деньги, но он не умеет этого делать, повторяет этот факт несколько раз.
«Я жирный, уродливый, ну, не уродливый, некрасивый. Ладно… Некрасивый человек». Друзья у меня глупые, хочется им задать этот вопрос.говорит юноша на видео
Говорит, о том, что ничего не умеет. Спортом не занимается, потому что считает себя жирным. Рассуждает о том, что когда-то плохо учился в школе, ничего в своей жизни не может и считает, что жизнь для него закончена.
«Если говорить об играх, я везде что-то знаю по чуть-чуть, но нигде хорошо не знаю. Я ничего не могу сделать, я ничего не могу в жизни своей, я… все… не могу уже… Жизнь, я думаю, закончена… Если в ад попаду, думаю, будет печально».говорит юноша
В середине видео юноша говорит о том, что он любит рисовать, (показывает на камеру рисунок), этот рисунок он делал полтора года, так ему было плохо. Он собирается отдать его своему лучшему другу, и будет только рад, если друг захочет оставить рисунок себе на память, ко всему прочему заключает, что ему нечего больше отдать.
При всей трагичности записываемого видео, юноша дает совет девушкам, которых бросил парень и которые думают о суициде. Он предлагает им красить ногти на мизинцах, таким образом, юноши могут знать, что с этой девушкой можно заговорить, что парням можно к ним тянуться.