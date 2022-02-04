В Тюмени подросток записал предсмертное видео и объяснил свой поступок

В середине видео юноша говорит о том, что он любит рисовать, (показывает на камеру рисунок), этот рисунок он делал полтора года, так ему было плохо. Он собирается отдать его своему лучшему другу, и будет только рад, если друг захочет оставить рисунок себе на память, ко всему прочему заключает, что ему нечего больше отдать.