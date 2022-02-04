Переселение аварийного дома в Тюмени отложили до 2029 года

Специалисты департамента городского хозяйства Тюмени и представители управляющей компании побывали в аварийном доме 18 января и 3 февраля.
Для таких зданий предусмотрены правила технической эксплуатации, которые ограничивают текущий ремонт работами, обеспечивающими нормативные условия для проживания.
После осмотра придомовой территории, эксперты отметили, что крыльцо входных групп и кровля очищены от снега, в местах общего пользования мусор не обнаружен, тепловой контур здания обеспечен.
«По результатам осмотра управляющая компания запланировала в ближайшие дни локальный ремонт ступени на лестнице в третьем подъезде и обшивку стен в местах общего пользования»написано на сайте городской администрации
Представители управляющей компании подчеркнули, что они следят за состоянием конструкции аварийного дома, чтобы в случае возникновения угрозы для безопасного проживания были приняты необходимые меры.
Ранее в прошлом году прошёл локальный ремонт крылец и восстановлен козырек над входной группой второго подъезда здания.
В январе «Наш город» рассказывал о видеообращении, которое было снято в аварийном доме на улице Карла Маркса, 121 в Тюмени.