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Переселение аварийного дома в Тюмени отложили до 2029 года

4 февраля 06:20
Фото: 2гис
Дом на улице Оловянникова, 26 был признан аварийным и подлежащий к сносу ещё в 2018 году. Жильцов должны расселить до 1 января 2029 года. На сегодняшний день проводятся работы в отношений домов, признанных аварийными в период 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте администрации Тюмени.

Специалисты департамента городского хозяйства Тюмени и представители управляющей компании побывали в аварийном доме 18 января и 3 февраля.

Для таких зданий предусмотрены правила технической эксплуатации, которые ограничивают текущий ремонт работами, обеспечивающими нормативные условия для проживания.

После осмотра придомовой территории, эксперты отметили, что крыльцо входных групп и кровля очищены от снега, в местах общего пользования мусор не обнаружен, тепловой контур здания обеспечен.

«По результатам осмотра управляющая компания запланировала в ближайшие дни локальный ремонт ступени на лестнице в третьем подъезде и обшивку стен в местах общего пользования»написано на сайте городской администрации

Представители управляющей компании подчеркнули, что они следят за состоянием конструкции аварийного дома, чтобы в случае возникновения угрозы для безопасного проживания были приняты необходимые меры.

Ранее в прошлом году прошёл локальный ремонт крылец и восстановлен козырек над входной группой второго подъезда здания.

В январе «Наш город» рассказывал о видеообращении, которое было снято в аварийном доме на улице Карла Маркса, 121 в Тюмени.

#Новости#Сергей Антонов#Общество
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