Дом № 6 на улице Камышинской готовится к переезду. Это первый опыт в Тюмени

Ранее сообщалось, что соседние исторических дома продают за 1 рубль. Речь идёт о «Доме жилом» на улице Орловская, о «Доме В. Ф. Аверкиева» на улице Камышинской, а также о «Доме жилом из состава усадьбы крестьянина Д. Т. Горбунова» на улице Володарского и о «Доме жилом» на улице Самарской.