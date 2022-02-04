Дом № 6 на улице Камышинской готовится к переезду. Это первый опыт в Тюмени

Дом № 6 не значится в списке объектов культурного наследия. До 2021 года здание находилось в частной собственности. С 11 января прошлого года стало муниципальной.
Ранее сообщалось, что соседние исторических дома продают за 1 рубль. Речь идёт о «Доме жилом» на улице Орловская, о «Доме В. Ф. Аверкиева» на улице Камышинской, а также о «Доме жилом из состава усадьбы крестьянина Д. Т. Горбунова» на улице Володарского и о «Доме жилом» на улице Самарской.
«Вряд ли удастся перевезти и дом номер 15 на улице Самарской — он кирпичный. Этот двухэтажный дом со столетней историей расположен в глубине усадьбы Аверкиева. Статус памятника архитектуры он не получил, но прошлым летом глава города Руслан Кухарук публично обещал его сохранить», — пишет тюменка.
Ранее «НашГород» писал о сносе долгостроя на перекрестке улиц Герцена и Камышинская. Подрядчик должен снести многоэтажку за 366 дней.