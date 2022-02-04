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Дом № 6 на улице Камышинской готовится к переезду. Это первый опыт в Тюмени

4 февраля 06:58
Фото: Яндекс. Карты
В Тюмени на улице Камышинская дом № 6 перевезут в район речного порта, сообщает «Тюменский курьер». Это первый опыт транспортировки здания из одного места в другое. Тюменцы хотят распространить такой опыт и на другие здания, получившие статус памятников архитектуры.

Дом № 6 не значится в списке объектов культурного наследия. До 2021 года здание находилось в частной собственности. С 11 января прошлого года стало муниципальной.

Ранее сообщалось, что соседние исторических дома продают за 1 рубль. Речь идёт о «Доме жилом» на улице Орловская, о «Доме В. Ф. Аверкиева» на улице Камышинской, а также о «Доме жилом из состава усадьбы крестьянина Д. Т. Горбунова» на улице Володарского и о «Доме жилом» на улице Самарской.

«Вряд ли удастся перевезти и дом номер 15 на улице Самарской — он кирпичный. Этот двухэтажный дом со столетней историей расположен в глубине усадьбы Аверкиева. Статус памятника архитектуры он не получил, но прошлым летом глава города Руслан Кухарук публично обещал его сохранить», — пишет тюменка.

Ранее «НашГород» писал о сносе долгостроя на перекрестке улиц Герцена и Камышинская. Подрядчик должен снести многоэтажку за 366 дней.

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#Новости#Ангелина Крестьянникова#Город
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