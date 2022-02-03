В Тюменской области у 2382 жителей выявлена коронавирусная инфекция

Каждый день в регионе выявляют всё больше и больше заболевших. Как передаёт федеральный оперштаб, за прошедшие сутки в Ханты-Мансийском АО зафиксировано 3 283 случая заражения, в Ямало-Ненецком АО заболело 1 465 человек. Ранее, 2 февраля, в Тюменской области инфекцию подхватили 1895 человек.

За сутки в России выявили 155 768 случаев заражения коронавирусом. 17 792 человека госпитализировано, что на 3,4% больше чем днём ранее. 667 человек скончалось и выздоровели 53 724 человека. В Тюменской области продолжается ухудшение эпидобстановки. Так, сутками ранее в регионе заболело 1 895 человек. Среди них 696 детей. Рост заболеваемости составил 25,69%. В Ханты-Мансийском АО зарегистрирован резкий скачок выявленных случаев — 3 283, что на 23% больше чем 2 февраля. В Ямало-Ненецком АО продолжается снижение количества заболевших. 1 465 подтверждённых случаев, меньше на 3% чем сутками ранее. За весь период пандемии в России заболело 12 284 564 человека. 10 390 732 пациента побороли ковид. 333 357 россиянина скончалось.