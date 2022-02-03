В Тюмени новорождённая малышка заразилась осложнённой ветряной оспой от мамы

В начале текущего года в отделение патологии новорождённых ОКБ№ 2 поступила малышка три недели отроду с ветряной оспой. Специалисты предположили, что она заразилась от мамы, у которой на следующий день после родов появились характерные симптомы, рассказали в больнице.

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