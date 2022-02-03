nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени новорождённая малышка заразилась осложнённой ветряной оспой от мамы

3 февраля 09:32
Фото: 1Mi
В Тюмени новорождённая малышка заразилась осложнённой ветряной оспой
В начале текущего года в отделение патологии новорождённых ОКБ№ 2 поступила малышка три недели отроду с ветряной оспой. Специалисты предположили, что она заразилась от мамы, у которой на следующий день после родов появились характерные симптомы, рассказали в больнице.

У новорождённой развилась дыхательная недостаточность, температура превышала нормальные показатели, она плохо кушала, а в организме наблюдался недостаток жидкости. Более того, на фоне течения неонатальной ветряной оспы у маленькой пациентки была диагностирована двусторонняя пневмония и острый миокардит.

Врачи помогли 15-летней тюменке с вывихом и хронической патологией колена
Узнать подробнее

«Несмотря на то, что ребёнок был не заразен, во время лечения возникли сложности: кожа малышки полностью воспалилась и вен не было видно. Поэтому, чтобы ввести необходимые препараты, мы решили поставить подключичный катетер в условиях реанимации», — рассказала заведующая отделением Александра Киреу.

Врачи выяснили, что у матери инкубационный период ветряной оспы начался с декабря. Болезнь проявилась сразу после родов. Ветряная оспа - очень заразное вирусное заболевание. Во время недуга на теле выступают обильные высыпания, может проявляться лихорадка. Чаще всего оспой болеют дети, но взрослые также подвержены риску заразиться.

Маленькая пациентка получила всё необходимое комплексное лечение.

Материалы по теме
Тюменская учительница заразила четверых школьников и получила штраф в 500 тыс. рублей8-месячный тюменец заразился коронавирусом от своей материТюменец, заразившийся омикроном, не выезжал за пределы Тюменской области
#Новости#Общество#Медицина#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25