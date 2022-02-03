В Тюмени новорождённая малышка заразилась осложнённой ветряной оспой от мамы

У новорождённой развилась дыхательная недостаточность, температура превышала нормальные показатели, она плохо кушала, а в организме наблюдался недостаток жидкости. Более того, на фоне течения неонатальной ветряной оспы у маленькой пациентки была диагностирована двусторонняя пневмония и острый миокардит.
«Несмотря на то, что ребёнок был не заразен, во время лечения возникли сложности: кожа малышки полностью воспалилась и вен не было видно. Поэтому, чтобы ввести необходимые препараты, мы решили поставить подключичный катетер в условиях реанимации», — рассказала заведующая отделением Александра Киреу.
Врачи выяснили, что у матери инкубационный период ветряной оспы начался с декабря. Болезнь проявилась сразу после родов. Ветряная оспа - очень заразное вирусное заболевание. Во время недуга на теле выступают обильные высыпания, может проявляться лихорадка. Чаще всего оспой болеют дети, но взрослые также подвержены риску заразиться.
Маленькая пациентка получила всё необходимое комплексное лечение.