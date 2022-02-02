Житель Ялуторовска выстрелил одному человеку в челюсть, другому в голову

В Ялуторовске отправили в тюрьму на 4 года мужчину, выстрелившего из пистолета в людей у ресторанно-гостиничным комплексе «Ретро». Один из гостей получил пулю в челюсть. В этот же день ялутовчанин ранил выстрелом в голову своего собутыльника, информирует Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В исправительной колонии общего режима 30-летний ялуторовчанин проведет 4 года. 31 января текущего года Ялуторовский районный суд вынес мужчине приговор за хулиганство с угрозой применения насилия и умышленном причинении среднего вреда здоровью с применением оружия (п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ, п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ). 25 октября 2020 года, как следует из материалов уголовного дела, Сергей П. был рядом с ресторанно-гостиничным комплексом «Ретро» в Ялуторовске. Пьяный, он вынул из кармана куртки пистолет модели «ПМ-Т» и выстрелил в сторону массового скопления людей. Пуля попала одному из них в нижнюю челюсть. В этот же день, уже в Тюмени, Сергей П. вступил с ним в словесный конфликт со своим приятелем и выстрелил ему в голову из того же пистолета. В судебном заседании по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, касающейся умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести подсудимый вину признал, принес потерпевшему извинения и выплатил 30 000 рублей. По п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, касающейся хулиганства с применением насилия вину не признал. Подсудимый пояснил, что поссорился с незнакомцем, который его оскорблял и применял физическую силу. Тогда Сергей П. достал пистолет, прицелился выше головы потерпевшего и выстрелил. Когда он услышал от людей, что этот человек получил ранение, то решил скрыться. Материалы по теме В Нижневартовске ребенок пострадал из-за выстрела травматического пистолета В Ялуторовске отправили в тюрьму мужчину, избившего знакомого автомобильным насосом В ХМАО местный житель во время ссоры с женой выстрелил из ружья в сына