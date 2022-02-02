nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Ялуторовска выстрелил одному человеку в челюсть, другому в голову

2 февраля 10:19
Фото: 1Mi
В Ялуторовске отправили в тюрьму на 4 года мужчину, выстрелившего из пистолета в людей у ресторанно-гостиничным комплексе «Ретро». Один из гостей получил пулю в челюсть. В этот же день ялутовчанин ранил выстрелом в голову своего собутыльника, информирует Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В исправительной колонии общего режима 30-летний ялуторовчанин проведет 4 года.

31 января текущего года Ялуторовский районный суд вынес мужчине приговор за хулиганство с угрозой применения насилия и умышленном причинении среднего вреда здоровью с применением оружия (п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ, п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ).

25 октября 2020 года, как следует из материалов уголовного дела, Сергей П. был рядом с ресторанно-гостиничным комплексом «Ретро» в Ялуторовске. Пьяный, он вынул из кармана куртки пистолет модели «ПМ-Т» и выстрелил в сторону массового скопления людей. Пуля попала одному из них в нижнюю челюсть.

В этот же день, уже в Тюмени, Сергей П. вступил с ним в словесный конфликт со своим приятелем и выстрелил ему в голову из того же пистолета.

В судебном заседании по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, касающейся умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести подсудимый вину признал, принес потерпевшему извинения и выплатил 30 000 рублей.

По п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, касающейся хулиганства с применением насилия вину не признал.

Подсудимый пояснил, что поссорился с незнакомцем, который его оскорблял и применял физическую силу. Тогда Сергей П. достал пистолет, прицелился выше головы потерпевшего и выстрелил. Когда он услышал от людей, что этот человек получил ранение, то решил скрыться.

Материалы по теме
В Нижневартовске ребенок пострадал из-за выстрела травматического пистолетаВ Ялуторовске отправили в тюрьму мужчину, избившего знакомого автомобильным насосомВ ХМАО местный житель во время ссоры с женой выстрелил из ружья в сына
#Новости#Применение насилия#Хулиганство#Ялуторовск#Ульяна Тращакова#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25