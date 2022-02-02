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Задержан бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко

2 февраля 05:16
Фото: 1Mi
Бывший генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко был задержан в одной из европейских стран. Генеральная прокуратура проинформирована о задержании. Об этом сообщается в Телеграм-канале ВЧК-ОГПУ.

По официальной версии, бывший гендиректор заключал заведомо невыгодные договоры купли-продажи имущества предприятия, которые причинили ущерб предприятию в размере 35 млн рублей.

Ему было предъявлено обвинение по части 1 ст. 201 Уголовного Кодекса РФ (Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).

МВД отмечает, что Лисовиченко также фигурирует в ряде других дел, в которых обвиняемым выступает бывший владелец НПЗ Дмитрий Мазуров.

В июне 2019 года Геннадий был заочно арестован по решению Ленинского районного суда. Летом того же года НПЗ заявил о своём банкротстве.

Геннадий Лисовиченко являлся работником органов прокуратуры в период с 1975 по 1993 год. С 1993 по 2003 год был руководителем коммерческих структур в области нефтепереработки. В 2004 году назначен генеральным директором Антипинского НПЗ.

#Новости#Сергей Антонов#Общество
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