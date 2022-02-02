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В поликлинике № 13 Тюмени люди уже полчаса пытаются найти очередь

2 февраля 11:08
Фото: Вконтакте
В поликлинике № 13 в Тюмени зафиксированы длинные очереди. Пришедшие на осмотр горожане в течение получаса выясняют, кто за кем стоит в ковидный фильтр, пишет подписчик группы «ЧС Тюмень» в Вконтакте.

Конфликтов в лечебном учреждении удалось избежать.

«Весёлая ситуация в поликлинике 13 в ковидном фильтре, люди уже пол часа выяснят кто за кем в очереди) принимает один врач)»,сообщает тюменец Владимир М.

На прошлой неделе подписчики паблика nashgorod_tymen рассказывали о больших очередях в поликлинике № 5. Детскую неотложку люди могут ждать несколько дней, а к узкому специалисту практически невозможно записаться.

Жители Тюмени могут просидеть несколько часов в очередях на приём к врачу
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Стоит отметить, что сегодня Оперштаб сообщил о 1 895 зараженных COVID-19, болезнь быстро распространяется в областной столице.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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