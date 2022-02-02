В поликлинике № 13 Тюмени люди уже полчаса пытаются найти очередь

Конфликтов в лечебном учреждении удалось избежать.
«Весёлая ситуация в поликлинике 13 в ковидном фильтре, люди уже пол часа выяснят кто за кем в очереди) принимает один врач)»,сообщает тюменец Владимир М.
На прошлой неделе подписчики паблика nashgorod_tymen рассказывали о больших очередях в поликлинике № 5. Детскую неотложку люди могут ждать несколько дней, а к узкому специалисту практически невозможно записаться.
Стоит отметить, что сегодня Оперштаб сообщил о 1 895 зараженных COVID-19, болезнь быстро распространяется в областной столице.