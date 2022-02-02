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На работу медучреждений Тюмени не повлияло отключение электричества

2 февраля 06:30
Фото: 1Mi
На работу медучреждений Тюмени не повлияло отключение электричества
В региональном депздраве уточнили, что вчерашнее отключение электричества в областном центре не повлияло на работу медучреждений, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

Напомним, накануне, 1 февраля, около 18 часов в нескольких районах города погас свет. Стало известно, что на трёх подстанциях, обеспечивающих электричеством районы Тарманы, Мыс и Зареку, произошло аварийное отключение.

«Больницы и поликлиники, в составе которых имеются стационары, в зону отключения электричества не попали», — доложили в областном департаменте здравоохранения.

В ведомстве также добавили, что даже, если бы медучреждения находились на участках, где отключилось электроснабжение, то на работу это бы не повлияло, поскольку все стационары, в том числе моногоспитали, оборудованы автономными источниками питания на подобный случай.

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#Новости#Свет#Общество#Медицина#Тюмень#Дарья Гасникова
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