На работу медучреждений Тюмени не повлияло отключение электричества

Напомним, накануне, 1 февраля, около 18 часов в нескольких районах города погас свет. Стало известно, что на трёх подстанциях, обеспечивающих электричеством районы Тарманы, Мыс и Зареку, произошло аварийное отключение.
«Больницы и поликлиники, в составе которых имеются стационары, в зону отключения электричества не попали», — доложили в областном департаменте здравоохранения.
В ведомстве также добавили, что даже, если бы медучреждения находились на участках, где отключилось электроснабжение, то на работу это бы не повлияло, поскольку все стационары, в том числе моногоспитали, оборудованы автономными источниками питания на подобный случай.