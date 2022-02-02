1895 заражённых: в Тюменской области установлен новый антирекорд

В России продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на территории страны было зарегистрировано 141 883 заболевших. 17 201 человек был госпитализирован, что на 1,6% меньше, чем днём ранее. 678 человек скончалось и 48 426 пациентов побороли болезнь.
Вчера в Тюменской области впервые выявили больше тысячи заражённых за сутки — 1 211. Сегодня заболело 1 895 человек. Рост по сравнению с днём ранее составил 56%. В Ханты-Мансийском АО наблюдается снижение количества заболевших, которое составило 5%. Подобная ситуация и в Ямало-Ненецком АО снижение на 17%.
За весь период пандемии в России заболело 12 128 796 человек. 332 690 заболевших умерли, 10 337 008 выздоровели.