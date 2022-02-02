1895 заражённых: в Тюменской области установлен новый антирекорд

В России продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на территории страны было зарегистрировано 141 883 заболевших. 17 201 человек был госпитализирован, что на 1,6% меньше, чем днём ранее. 678 человек скончалось и 48 426 пациентов побороли болезнь.