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1895 заражённых: в Тюменской области установлен новый антирекорд

2 февраля 09:07
Фото: Яндекс.Коронавирус: статистика
По данным от федерального оперативного штаба, на 2 февраля в Тюменской области зафиксировано 1895 новых случаев коронавирусной инфекции. В Ханты-Мансийском АО выявлено 2 669 случаев заражения, в Ямало-Ненецком АО — 1 510 заболевших. Днём ранее в Тюменской области коронавирусом заболело 1 211 человек.

В России продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на территории страны было зарегистрировано 141 883 заболевших. 17 201 человек был госпитализирован, что на 1,6% меньше, чем днём ранее. 678 человек скончалось и 48 426 пациентов побороли болезнь.

Вчера в Тюменской области впервые выявили больше тысячи заражённых за сутки — 1 211. Сегодня заболело 1 895 человек. Рост по сравнению с днём ранее составил 56%. В Ханты-Мансийском АО наблюдается снижение количества заболевших, которое составило 5%. Подобная ситуация и в Ямало-Ненецком АО снижение на 17%.

За весь период пандемии в России заболело 12 128 796 человек. 332 690 заболевших умерли, 10 337 008 выздоровели.

#Новости#Сергей Антонов#Коронавирус COVID-19
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