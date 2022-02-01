В тюменской поликлинике № 6 женщина жаловалась на то, что уже 15 лет не может родить

При этом, по её мнению, врачи хотят пустить её на органы потому, что при каждом посещении терапевта у неё требуют паспорт и «постоянно записывают данные». Она настаивала, чтобы её приняли только по полису.
«Все старушки с палочками ходят, меня на органы хотят отправить»,заявила она посреди коридора в поликлинике.
Оказалось, что тюменка пришла в больницу на обследование.
«С 30 лет я мучаюсь, не могу родить ребёнка», сказала она.
Через 4 минуты женщина решила покинуть лечебное учреждение. Тюменцы остались возмущены её поведением.