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В тюменской поликлинике № 6 женщина жаловалась на то, что уже 15 лет не может родить

1 февраля 11:21
Фото: «Типичная Тюмень» в ВКонтакте
В поликлинике № 6 в Тюмени женщина во всеуслышание жаловалась на то, что 15 лет не может родить ребёнка, сообщают очевидцы в паблике «Типичная Тюмень».

При этом, по её мнению, врачи хотят пустить её на органы потому, что при каждом посещении терапевта у неё требуют паспорт и «постоянно записывают данные». Она настаивала, чтобы её приняли только по полису.

«Все старушки с палочками ходят, меня на органы хотят отправить»,заявила она посреди коридора в поликлинике.

Оказалось, что тюменка пришла в больницу на обследование.

«С 30 лет я мучаюсь, не могу родить ребёнка», сказала она.

Через 4 минуты женщина решила покинуть лечебное учреждение. Тюменцы остались возмущены её поведением.

#Новости#Тюменцы#Поликлиники#Александр Мязин#Общество
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